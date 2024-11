Broadway et Cie à la Médiathèque de Sainte-Perpétue

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec invitent le public à découvrir Broadway & Cie, un spectacle captivant de Patrick Olafson, membre du quatuor Tocadéo, qui aura lieu le 10 novembre à 15 h à la Médiathèque de Sainte-Perpétue dans L’Islet.

Olafson interprétera les classiques des comédies musicales et du cinéma, de Starmania à West Side Story, accompagné de Marc-André Cuierrier au piano et d’une violoniste. Les billets sont en vente au www.salleandregagnon.com et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.