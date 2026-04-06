Budget 2026-2027 du gouvernement du Québec : Les cégeps de régions s’inquiètent

À la suite de la publication du budget 2026-2027 du gouvernement du Québec, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) — dont fait partie le Cégep de La Pocatière — souligne quelques nouvelles encourageantes pour le financement général des cégeps. Il s’inquiète toutefois des impacts qu’aura la réduction de 71 M$ de l’enveloppe du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) sur le développement de la recherche collégiale, ainsi que sur les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

« La recherche appliquée réalisée en partenariat par les cégeps et les CCTT permet de développer des milieux propices à la relève scientifique et à l’innovation dans nos régions, ce qui renforce la productivité et la compétitivité technologique de nos PME », déclare Sylvain Gaudreault, président du RCR et directeur général du Cégep de Jonquière.

Le RCR croit que les CCTT sont des actifs stratégiques pour le développement économique régional, puisqu’il s’y développe des expertises de pointe dans des créneaux d’avenir tels que l’intelligence numérique, les pratiques sociales novatrices, la production automatisée, la valorisation des résidus industriels, l’optique photonique, l’innovation maritime, les énergies renouvelables, la foresterie et l’agroalimentaire.

En 2023-2024, plus de 3500 étudiants ont été rejoints par les travaux menés dans les dix-huit CCTT présents dans les cinq régions du RCR. Ces travaux ont aussi mené à la création de 48 entreprises, au dépôt de 73 brevets, au développement de 259 produits totalisant un chiffre d’affaires de 57,8 M$ et des investissements privés de 20,6 M$. Ces résultats ne pourraient pas être obtenus sans le financement de la recherche appliquée dans les cégeps.

Source : Regroupement des cégeps de régions