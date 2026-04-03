Nouveau sommet pour les dépenses en culture

En 2023-2024, les dépenses totales de l’administration publique québécoise en culture se sont élevées à 3 G$, une hausse de 22 % par rapport à 2022-2023. Ce montant représente 2 % des dépenses totales du gouvernement, et dépasse ainsi le taux record de la première année de la pandémie (1,85 %), quand le gouvernement avait offert des sommes inégalées pour soutenir la culture.

C’est ce qui ressort de l’analyse Les dépenses en culture de l’administration publique québécoise en 2023-2024, publiée par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec.

Hausse des dépenses internes et fiscales

Les dépenses fiscales (crédits d’impôt) en culture ont grimpé à un niveau jamais vu en 2023-2024 pour atteindre 1343 M$, soit une hausse de 57 % par rapport à 2022-2023. Ce montant représente 44 % des dépenses en culture du gouvernement du Québec en 2023-2024, alors que c’était environ le tiers en 2022-2023.

Les dépenses internes de fonctionnement, telles que les salaires et les achats de biens et services, ont augmenté pour une quatrième année de suite. Elles atteignent encore un sommet historique, et s’élèvent à 591 M$, comparativement à 513 M$ en 2022-2023 (+ 15 %). Les dépenses internes d’investissement ont aussi augmenté pour une quatrième année, passant de 81 M$ en 2022-2023 à 94 M$ en 2023-2024 (+ 17 %).

Les dépenses externes — qui incluent les subventions, contributions et transferts accordés aux particuliers, aux associations, aux entreprises et aux administrations municipales — ont quant à elles diminué (− 2,1 %) à cause d’une baisse des dépenses externes d’investissement.

Différences importantes d’une région à l’autre

Les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale reçoivent la plus grande part des dépenses directes en culture, qui incluent les dépenses internes et externes de fonctionnement et d’investissement, mais excluent les dépenses fiscales. Cette situation est due à la présence dans ces régions de grandes institutions culturelles publiques, et d’une grande concentration d’artistes, d’organismes et d’entreprises culturelles.

En 2023-2024, l’administration publique québécoise a consacré 494,56 $ par habitant au titre de la culture dans la région de la Capitale-Nationale, et 417,33 $ dans la région de Montréal. Dans les autres régions, cette dépense oscille entre 43,72 $ (Laval) et 212,63 $ (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) par habitant.

Lorsque l’on tient compte de l’ensemble des dépenses (directes et fiscales), les parts des dépenses totales pour les domaines Cinéma et audiovisuel (31 %), Multimédia (14 %) et Bibliothèques (11 %) sont les plus importantes. Ensemble, ces trois domaines comptent pour plus de la moitié (56 %) des dépenses totales en culture en 2023-2024.

Si on regarde seulement les dépenses directes, les domaines culturels où l’on observe les dépenses les plus importantes sont les domaines Bibliothèques (20 %), Patrimoine, institutions muséales et archives (16 %) et Arts de la scène (13 %).

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