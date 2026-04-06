Route touristique des Lacs et Légendes : Le travail se poursuit

Tourisme Bas-Saint-Laurent poursuit son travail visant la création d’une nouvelle route touristique qui misera sur les lacs, les récits et l’identité du territoire. Le président-directeur général de Tourisme-Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque, a confirmé que la future route fait partie des outils envisagés pour enrichir l’offre en et hors saison, et ainsi diversifier les raisons de séjourner dans l’Est-du-Québec.

« Ça découle d’un travail amorcé avec les responsables de la Route des Frontières et de la Route des Monts Notre-Dame. Les deux organisations ont voulu réfléchir à une nouvelle façon de mettre en valeur leur circuit. Plutôt que de maintenir deux propositions distinctes sur un même territoire, l’idée est maintenant de regrouper les forces autour d’un projet commun et d’une thématique plus rassembleuse », dit M. Levesque.

Le nom évoqué, Route des Lacs et Légendes, n’a pas encore été officialisé, mais les démarches avancent, et les travaux sont en cours pour obtenir les accréditations nécessaires. Le lancement officiel n’aura vraisemblablement pas lieu avant 2027.

Raconter autrement

L’intérêt de cette future route tient à sa capacité de raconter le territoire autrement. Dans la vision de Tourisme Bas-Saint-Laurent, il ne s’agit pas seulement d’indiquer un trajet, mais de proposer une expérience structurée, ancrée dans le paysage, les villages, les récits et l’imaginaire régional.

Une collecte de légendes et de contenus est en cours avec des partenaires afin de nourrir cette trame narrative. Il restera ensuite à déterminer les choix éditoriaux, les lieux de diffusion, et la façon de mettre en scène ces histoires pour les visiteurs.

Cette logique rejoint directement la stratégie quatre saisons défendue par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui multiplie les produits capables de retenir les visiteurs plus longtemps, et d’attirer de nouvelles clientèles en dehors des périodes classiques : été et hiver. La future route s’inscrirait dans cette volonté de renforcer les marchés de proximité, et d’ajouter un motif de déplacement complémentaire au plein air, au vélo, à la gastronomie et aux événements.