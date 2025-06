Le Maxi de La Pocatière est ouvert

L’inauguration du nouveau Maxi de La Pocatière a eu lieu récemment. Situé dans le centre commercial, le magasin de 19 000 pieds carrés marque l’arrivée d’un nouveau concept commercial.

« L’objectif est de rendre l’expérience simple, agréable et abordable », résume Patrick Blanchette, vice-président de Maxi, lors de la traditionnelle coupure de ruban. Moderne, lumineux et doté de comptoirs réfrigérants 100 % électriques, le commerce propose une ambiance chaleureuse et un décor entièrement repensé, fidèle au style ludique de la bannière.