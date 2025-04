Camille Dubé s’éteint à l’âge de 80 ans

Le monde du journalisme et du sport a perdu une légende. Camille Dubé, ancien journaliste de Radio-Canada, est décédé le 4 avril dernier à l’âge de 80 ans. Originaire de La Pocatière, M. Dubé laisse derrière lui un héritage indélébile, tant dans le domaine du sport que de la diffusion médiatique.

Camille Dubé a fait ses premiers pas à Radio-Canada dans les années 1960 à Moncton, avant de rejoindre l’équipe d’Ottawa pour ensuite prendre la direction de Montréal en 1983. C’est avec son charisme et son expertise qu’il s’est imposé comme une figure incontournable du journalisme sportif. Au fil des années, il est devenu le visage de plusieurs événements sportifs d’envergure.

S’il était particulièrement reconnu pour ses années à La Soirée du hockey, de 1989 à 1997, il a également marqué les esprits par sa couverture des Expos de Montréal, à partir de 1985. Sa voix a accompagné les amateurs de sport à travers les matchs de baseball jusqu’en 1996, notamment en tant que descripteur. Parallèlement, il a animé les matchs de la Ligue canadienne de football de 1977 à 1988.

Au-delà du baseball et du football, Camille Dubé a également brillé sur la scène internationale, en particulier lors des Jeux olympiques. Son travail demeure inoubliable pour plusieurs, notamment pour sa couverture de la boxe aux Jeux de Montréal en 1976 et aux Jeux de Calgary en 1988, où il coanime les résumés quotidiens avec Marie-José Turcotte. Il a également été descripteur lors des Jeux d’Albertville en 1992, et commentateur de patinage de vitesse à Nagano en 1998.

M. Dubé s’est aussi fait remarquer lors d’événements comme la Coupe du monde de soccer de 1986 au Mexique, et les Jeux du Commonwealth en 1982. Selon Radio-Canada, son enthousiasme et son professionnalisme étaient une marque de fabrique. Il était apprécié de tous, tant par ses collègues que par les téléspectateurs.

Après une carrière de 35 ans, Camille Dubé annonce sa retraite des médias en 2009, laissant un vide dans le paysage médiatique québécois. Tout au long de sa carrière, il a incarné la passion du sport, l’engagement et la rigueur journalistique.

Avant son décès, Camille Dubé a exprimé son désir de voir les Canadiens de Montréal ramener la Coupe Stanley dans la métropole québécoise. Un vœu qui, bien que non réalisé, témoigne de son attachement profond au sport national des Québécois.

M. Dubé laisse dans le deuil sa conjointe Monique Lefebvre, ses enfants Benoit, Serge et Martine, ainsi que ses petits-enfants Maïka, Ève et Léa. Ses sœurs Lise et Marielle, son frère Louis et sa belle-sœur Lucie pleurent également sa disparition. Conformément à ses souhaits, des funérailles intimes auront lieu dans les semaines à venir.

Les marques de sympathie peuvent être adressées à la Fondation de l’Institut de gériatrie de Montréal.