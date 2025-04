Le Garage Chamberland passe le flambeau après plus de 60 ans d’histoire

Une page importante de l’histoire locale vient de se tourner à Saint-Pacôme. Le Garage Richard et Guy Chamberland, véritable institution dans le paysage pacômien, a officiellement changé de mains. Depuis le 14 avril, Benoit Tremblay et Michel Caouette sont les nouveaux propriétaires de cet emblématique commerce, qui sera désormais connu sous le nom d’Atelier Tremblay Caouette.

Les nouveaux propriétaires entendent poursuivre dans la même veine, en maintenant les services de qualité qui ont fait la réputation du garage depuis plus de six décennies. Fait rassurant pour plusieurs clients fidèles, Guy Chamberland demeurera au sein de l’équipe, mais désormais comme employé. « Tant qu’ils me gardent, je vais rester », dit-il en riant, fidèle à son humour bien connu dans la communauté.

L’histoire

Fondé en 1963, le Garage Chamberland n’a jamais été un simple lieu de réparation automobile. C’était un véritable point de rassemblement pour les citoyens. « C’était un lieu de rencontre pour plusieurs Pacômiens. Des fois, le garage était plein. Il y a d’ailleurs bien des dossiers qui se sont réglés ici », confie au Placoteux Richard Chamberland, copropriétaire du célèbre garage.

Tout commence au début des années 1960, alors que Richard Chamberland, le père des actuels propriétaires, employé au garage Fortunat D’Anjou, songe à lancer sa propre entreprise. En 1962, le rêve se concrétise d’abord sur la rue Galarneau, mais l’espace devient rapidement insuffisant. Richard acquiert alors un terrain de son parrain Léon Martin, au 294, boulevard Bégin. Grâce à l’entraide de la communauté, le garage ouvre ses portes le 12 octobre 1963 sous la bannière B/A. Le lendemain, la station-service est bénie par le curé de la paroisse, pratique à la mode à cette époque.

Dès le départ, l’entreprise repose sur un solide esprit d’équipe. Paul Pelletier et Langis Lévesque y travaillent comme mécaniciens, alors que Pierre Lévesque en assure la comptabilité. De 1970 à 1973, Paulin St-Onge vient prêter main-forte à Richard Chamberland.

Au fil des ans, l’entreprise devient familiale. En 1973, Richard Junior rejoint son père après avoir complété sa formation en mécanique. Guy emboîte le pas en 1978, suivant la même voie. En 1989, les deux fils prennent officiellement la relève, et l’entreprise devient Garage Richard et Guy Chamberland.

La tradition familiale se poursuit avec l’arrivée en 2011 de François, fils de Richard Junior, puis de Willyam, petit-fils de Richard, en 2024. Quatre générations auront ainsi contribué au succès du rêve lancé par Richard père.

Le garage a offert au fil du temps une large gamme de services : mécanique générale, vente et pose de pneus, débosselage, peinture, service d’essence et remorquage 24 heures. Il a été actif sous plusieurs bannières, dont Shell, Petro-Canada et maintenant Miraco, et ce, tout en conservant une constante, soit l’excellence du service à la clientèle.

La transition

Après 52 années de métier et mûre réflexion, Richard Chamberland prend une retraite bien méritée. Mais il n’était pas question pour les frères Chamberland de laisser disparaître ce pilier du village. C’est en 2024 que Benoit Tremblay et Michel Caouette ont approché le réputé duo afin de prendre la relève. « Continuez d’utiliser les services du garage, et soutenez la nouvelle équipe. On souhaite du même souffle beaucoup de succès à Benoit et Michel, et longue vie à Atelier Tremblay Caouette », ont-ils conclu, fiers de leur parcours.