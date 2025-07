Prévenir les tragédies sur l’eau

Même si la plupart des décès liés à la navigation pourraient être évités, près de 100 personnes au Canada perdent la vie sur l’eau chaque année, partout au Canada. Parmi elles, selon le Centre canadien de recherche sur la prévention, 80 % ne portaient pas de gilet de sauvetage.

Sean Fitzpatrick, qui dirige une équipe d’agents de la sécurité nautique de Transports Canada dans la région de l’Atlantique, mentionne que de simples mesures de sécurité peuvent faire la différence entre la vie et la mort. « Chaque tragédie nous rappelle que nous devons en faire plus pour éduquer et protéger ceux et celles qui sont sur l’eau », a dit Fitzpatrick.

Transports Canada donne plusieurs conseils de sécurité aux utilisateurs d’embarcations de plaisance. Consultez la météo avant de prendre le large ; préparez un plan de navigation et prévenez quelqu’un de votre horaire et de votre itinéraire ; portez toujours un gilet de sauvetage bien ajusté, qui flotte bien, et qui est en bon état ; naviguez en toute sobriété, pour ne pas mettre la vie des autres ni la vôtre en danger.

De plus, les conducteurs d’embarcations à moteur doivent suivre un cours de sécurité nautique d’un prestataire de cours agréé, ce qui leur procurera une carte de conducteur d’embarcation de plaisance, essentielle pour naviguer.

Mais le conseil le plus important reste de toujours porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel homologué. Au Canada, où l’eau reste froide toute l’année, tomber dans l’eau peut provoquer un choc hypothermique. Le port d’un gilet de sauvetage vous maintiendra à flot, et vous donnera le temps de sortir de l’eau ou d’appeler à l’aide. Pour en savoir plus, consultez la page canada.ca/securitenautique.