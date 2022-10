La Pocatière : L’Halloween réanime la 4e Avenue

Des déguisements colorés, diversifiés, parfois provocateurs, mais aucun qui n’aurait été mis à l’index récemment, ont défilé sur la 4eavenue Painchaud, réanimant la rue comme jamais depuis la pandémie. Succès de participation, mais aussi d’organisation, la 16eédition de l’Halloween à La Pocatière a permis à toute la région de renouer avec une activité devenue aujourd’hui la carte de visite de la ville.

Rien de tel n’avait été tenu depuis 2019 à La Pocatière. Pandémie oblige, un char avait défilé dans les rues de la ville ces deux dernières années, accompagné d’élus et d’employés municipaux qui faisaient la distribution de bonbons au porte-à-porte, le contraire de ce que commande habituellement la tradition. Le retour aux festivités grandioses de l’Halloween auxquelles La Pocatière a habitué ses concitoyens, mais aussi toute la région, était attendu, et nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel. « On avait des gens de Rivière-du-Loup, de Québec et même de Trois-Rivières », racontait lundi matin Louise Lacoursière, conseillère aux communications et au développement touristique à la Ville de La Pocatière.

Le thème de cette 16eédition était 350 années à déterrer, clin d’œil au 350eanniversaire de la ville. Le retour des activités phares du passé a rendu justice à la thématique : maisons hantées, animation sur la 4eAvenue, grande parade de l’Halloween et feu d’artifice ayant de nouveau attiré monstres et sorcières. Des nouveautés ont aussi ponctué la programmation qui s’est échelonnée du 26 au 29 octobre. « On a eu recours à des amuseurs de rue professionnels, cette année, et on nous en a beaucoup parlé. C’est clair que c’est quelque chose que nous allons ramener l’an prochain. On y travaille déjà », a assuré Louise Lacoursière.

Le décompte des participants est encore à faire, entre autres à la maison hantée du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière réalisée au profit de Paramundo, mais on peut d’ores et déjà estimer à plusieurs milliers le nombre de personnes ayant pris part aux festivités. « Les photos que notre porte-parole Marto Napoli a publiées sont très éloquentes. Derrière son char, qui était le dernier de la parade, c’est une véritable marée humaine qui le suivait pour aller regarder le feu d’artifice », ajoute la conseillère aux communications et au développement touristique à la Ville de La Pocatière.

Des améliorations au déroulement de la parade sont néanmoins dans la mire du comité organisateur pour l’an prochain, celle-ci ayant été ralentie à plusieurs reprises cette année en raison d’un nombre important de gens qui traversaient la rue, ce qui obligeait le convoi à arrêter. Le spectacle du jeudi soir, qui a rassemblé une centaine de personnes, pourrait aussi être déplacé le lendemain dès l’an prochain. « À la base, on faisait ce spectacle surtout pour les étudiants du cégep et de l’ITAQ, mais cette année ils avaient tous leurs activités organisées de leur côté. »