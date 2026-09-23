Encore plus d’étudiants au Cégep de La Pocatière

Les effectifs du Cégep de La Pocatière connaissent une progression marquée, alors que 1158 étudiants fréquentent cette année ses trois campus de La Pocatière, de Montmagny et du Témiscouata. Il s’agit d’une hausse de près de 15 % par rapport à l’automne 2025. Selon la direction, cet accroissement témoigne de l’attractivité grandissante de l’établissement dans les trois MRC qu’il dessert.

Le campus de La Pocatière regroupe à lui seul 888 étudiants, celui de Montmagny 207, et celui du Témiscouata 63. La progression des effectifs touche ainsi les trois campus, et confirme l’intérêt pour les programmes de formation et les milieux de vie proposés par le Cégep.

La clientèle internationale contribue également à cette croissance. Elle compte 149 étudiants, soit près de 15 % de l’effectif total. Cette présence s’ajoute à celle de la clientèle québécoise, et contribue à la diversification de la communauté collégiale.

La formation continue affiche elle aussi un nombre important d’inscriptions. Quelque 523 personnes sont engagées dans un programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) avec Extra formation. Ces données illustrent le rôle que joue le Cégep dans le développement de la main-d’œuvre régionale, au-delà de la formation régulière.

Une croissance sur les trois campus

Au Témiscouata, la progression des effectifs est notamment portée par le programme de Techniques d’éducation spécialisée, qui accueille des étudiants du Québec et de l’international. Le programme de Soins infirmiers destiné aux infirmières et infirmiers auxiliaires en exercice poursuit également sa progression pour une deuxième année, portant l’effectif total du campus à 63 étudiants.

À Montmagny, le programme d’acupuncture accueille pour sa part plus d’une vingtaine de nouveaux étudiants en première année, en plus de ceux qui poursuivent leur deuxième année. Le développement des infrastructures accompagne également cette croissance, notamment avec le projet de résidences étudiantes de 28 chambres réparties dans huit appartements.

À La Pocatière, la croissance de la population étudiante s’inscrit dans un contexte où plusieurs projets se poursuivent afin d’améliorer les installations et le milieu de vie. Les travaux de rénovation des résidences sont terminés dans trois immeubles, portant à cinq sur six le nombre de bâtiments accessibles sur la 13e Avenue. La rénovation de la piscine du Centre sportif se poursuit également.

Le sport constitue un autre pôle d’attraction. Plus de 170 étudiants-athlètes évoluent au sein des Gaulois. Le Cégep souhaite par ailleurs diversifier son offre sportive, et a déposé une candidature afin d’accueillir une équipe de hockey masculin D-3, qui pourrait compter environ 25 joueurs. Une réponse est attendue en octobre.

Avec cette progression de près de 15 % de ses effectifs en un an, le Cégep de La Pocatière confirme sa capacité à attirer davantage d’étudiants dans l’Est-du-Québec. La croissance observée dans ses trois campus, combinée à la présence d’une importante clientèle internationale et au dynamisme de la formation continue, vient renforcer son rôle dans le développement éducatif et de la main-d’œuvre de la région.