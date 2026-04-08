Candidat potentiel du PCQ : Éric Duhaime souhaite le retour de Frédéric Poulin

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, souhaite convaincre Frédéric Poulin de revenir dans l’arène politique, dans la circonscription de Côte-du-Sud, en vue des élections générales du 5 octobre.

Récemment invité à l’émission En toute liberté, animée par Richard Bossinotte sur les ondes de CHOX-FM, M. Duhaime a affirmé chercher à convaincre celui qui avait porté les couleurs conservatrices lors du dernier scrutin. « Moi, je veux que Frédéric revienne », a-t-il déclaré, en soulignant l’importance de présenter des candidats issus du milieu agricole. Ancien maire de L’Isle-aux-Grues et producteur laitier, il correspond exactement, selon le chef conservateur, au type de profil qu’il souhaite mettre de l’avant.

Éric Duhaime a également indiqué avoir échangé à plusieurs reprises avec M. Poulin au cours des dernières semaines, et prévoit par ailleurs le rencontrer prochainement afin de le convaincre définitivement. Si ce dernier avait initialement fermé la porte à un retour en politique, celle-ci serait désormais « un peu rouverte ». L’association locale du parti appuierait également cette candidature potentielle. « J’attends après la décision de Frédéric. Je vais tout faire pour le convaincre de revenir. Plus tôt il va se décider, plus il aura le temps de s’organiser. Je pense que la donne est différente cette fois-ci dans Côte-du-Sud », a-t-il ajouté.

Selon les plus récentes projections électorales issues de Québec 125, le Parti conservateur du Québec obtiendrait 30 % des intentions de vote dans Côte-du-Sud, contre 29 % pour le Parti québécois. Les deux formations se retrouvent pratiquement au coude-à-coude dans la circonscription.

Joey Aubé

Outre un possible retour de Frédéric Poulin comme candidat, l’autre nom qui circule actuellement est celui de Joey Aubé, originaire de Montmagny. Il est chroniqueur et coanimateur du balado Ian et Frank, et cofondateur du mouvement conservateur Génération Ambition. L’homme dans la jeune trentaine souhaite ouvertement faire le saut en politique pour le compte du PCQ. S’il ne se présente pas dans la circonscription de Côte-du-Sud, il pourrait briguer, selon les informations obtenues par Le Placoteux, un autre comté de la grande région de Québec, mais rien n’est toutefois confirmé en ce sens par le principal intéressé.

Appel à la mobilisation

En parallèle, le Parti conservateur du Québec amorce déjà l’organisation de sa campagne dans Côte-du-Sud. Dans un message adressé aux membres et sympathisants, l’association locale lance un appel aux bénévoles afin de constituer une équipe en vue du scrutin du 5 octobre.

Plusieurs rôles sont à pourvoir, notamment pour des activités de téléphonie, de porte-à-porte, d’installation de pancartes, de participation au comité électoral, ainsi que pour le transport du candidat et des électeurs. Le parti recherche également des bénévoles pour soutenir ses communications, notamment sur les réseaux sociaux, et pour participer aux activités le jour du vote.

Le parti souhaite également renforcer sa présence sur le terrain. « Une campagne électorale repose avant tout sur l’implication de citoyens motivés », souligne Mario Cantin, président de l’association conservatrice de Côte-du-Sud. Il invite les personnes intéressées à se manifester. Les sympathisants peuvent aussi contribuer autrement, notamment en devenant membres, en renouvelant leur adhésion, ou en effectuant un don.

Rappelons qu’à la dernière campagne électorale, Frédéric Poulin a recueilli 23,4 % des voix, arrivant deuxième, cependant loin derrière le caquiste Mathieu Rivest qui avait remporté facilement la circonscription de Côte-du-Sud avec 47,7 % des votes.