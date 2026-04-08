La Caisse investit 150 M$ dans Innovair Solutions

L’entreprise Innovair Solutions, spécialisée dans la fabrication et la distribution de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation, annonce un investissement de 150 millions de dollars de La Caisse (CDPQ) visant à soutenir sa stratégie de croissance à l’échelle nord-américaine.

Fondée en 1967 à L’Islet, l’entreprise familiale de troisième génération, dont son siège social est situé au 180, 3e Avenue, poursuit son expansion tout en maintenant son ancrage et son actionnariat québécois. Cet investissement s’inscrit dans une phase de transformation amorcée au cours des dernières années, notamment à la suite d’un regroupement stratégique avec le fabricant québécois Groupe Stelpro.

Selon les informations transmises, cette alliance fondée sur la complémentarité des expertises et des réseaux de distribution a contribué à renforcer le positionnement d’Innovair Solutions sur ses marchés. L’apport financier de La Caisse vise à soutenir cette dynamique, notamment par le biais d’acquisitions au Canada, aux États-Unis et à l’international. En parallèle, le Fonds de solidarité FTQ a également participé à l’opération avec un financement de 80 millions de dollars, offrant un appui additionnel au développement de l’entreprise.

Innovair Solutions s’appuie aujourd’hui sur un réseau de distribution étendu, et sur une présence dans de grandes enseignes de rénovation. Son offre comprend notamment des produits de chauffage électrique, des thermopompes, des câbles chauffants, des solutions de ventilation ainsi que des thermostats. L’entreprise commercialise entre autres les marques Ouellet et Stelpro, bien connues au Québec.

Au total, Innovair Solutions compte près de 1300 employés répartis sur 17 sites situés au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine. « Au cours de ses 60 ans d’histoire, Innovair Solutions s’est établi comme un acteur québécois de référence dans le secteur des solutions de chauffage, ventilation et climatisation, porté par le leadership de ses actionnaires fondateurs. Aux côtés de la famille Beaulieu, La Caisse entend jouer un rôle actif, au-delà du capital, pour appuyer la croissance à long terme de l’entreprise, notamment dans le cadre de sa stratégie d’acquisitions », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à La Caisse.

Le chef de la direction d’Innovair Solutions, Louis Beaulieu, souligne pour sa part l’importance de ce partenariat pour la suite des activités de l’entreprise. « L’appui de La Caisse nous donne l’élan nécessaire pour accélérer notre croissance, et solidifier une structure financière durable. C’est un partenaire québécois stratégique qui nous permet de continuer à bâtir ici, chez nous, pour le long terme. Le chemin parcouru reflète le travail exceptionnel accompli par nos équipes. Ensemble, nous franchissons une nouvelle étape vers notre ambition : devenir une entreprise de classe mondiale, avec un siège social ancré au Québec. Ce partenariat ouvre la porte à des opportunités majeures, et à un avenir résolument prometteur pour Innovair Solutions », dit-il.

Dans le cadre de cette transaction, Desjardins Marché des capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Innovair Solutions. Rappelons également que l’entreprise a obtenu une reconnaissance importante en 2025, alors qu’elle a été nommée pour une quatrième année consécutive parmi les sociétés les mieux gérées au Canada, atteignant cette fois-ci la catégorie Or.