Mathieu Rivest annonce 3,65 M$ pour une résidence étudiante à Montmagny

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest annonce un investissement de 3,65 millions de dollars pour la construction d’une résidence étudiante au Centre d’études collégiales de Montmagny, un projet attendu qui vise à répondre à la rareté de logements, et à soutenir le développement du campus.

L’annonce, faite le 31 mars au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur Martine Biron, s’est déroulée en présence de plusieurs partenaires du milieu, dont la mairesse de Montmagny Gabrielle Brisebois, ainsi que des représentants du Cégep de La Pocatière et du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

« On sait à quel point la demande pour le logement étudiant est importante. La réalisation du projet de résidences du Cégep de La Pocatière – Campus de Montmagny est donc une excellente nouvelle. Le financement accordé aura un effet significatif pour celles et ceux qui choisissent d’étudier chez nous. Le gouvernement du Québec démontre qu’il est à l’écoute des besoins de notre région, et livre des résultats pour nos infrastructures. Je m’en réjouis ! », déclare M. Rivest.

La résidence

Le projet prévoit la construction d’une résidence d’environ 485 mètres carrés, sur deux étages, comprenant 28 chambres destinées aux étudiants du campus de Montmagny. Les travaux devraient s’amorcer en mai 2026 pour une mise en service prévue à la rentrée de 2027. Selon les informations recueilles par Le Placoteux, le prix des chambres devrait se situer aux alentours de 400 $ par mois.

Actuellement, le Centre d’études collégiales de Montmagny accueille près de 150 étudiants, mais ne dispose d’aucune résidence sur place, contrairement au campus principal de La Pocatière. Cette situation représente un défi important pour le recrutement et la rétention d’étudiants provenant de l’extérieur.

La mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, rappelle que ce projet était attendu depuis longtemps dans la communauté. « Nous attendions cette annonce depuis un bon moment, puisque loger nos étudiants était devenu un gros enjeu en raison de la rareté de logements. Cette annonce vient assurer la pérennité de notre établissement d’enseignement collégial, qui contribue grandement au dynamisme de notre ville », affirme-t-elle.

Le projet repose également sur une collaboration étroite entre le Cégep de La Pocatière et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, qui a cédé à titre gracieux le terrain nécessaire à la construction — situé en bordure de l’école Louis-Jacques-Casault —, à la suite d’une entente conclue en juin 2023.

Pour le directeur général du Cégep de La Pocatière, Steve Gignac, cette nouvelle infrastructure représente un levier important pour le développement du campus de Montmagny. « Ce projet structurant renforcera le développement et l’attractivité de notre campus, où nos programmes attirent des étudiantes et étudiants de la région, de partout au Québec, et de l’international », indique-t-il.

La directrice du campus de Montmagny, Cynthia Lavoie, met quant à elle l’accent sur l’impact concret pour les étudiants. « Cette résidence leur offrira un milieu de vie accessible, sécuritaire et à leur image, favorisant les échanges, l’entraide et le sentiment d’appartenance. Elle contribuera aussi à soutenir leur réussite, et à enrichir la vie de campus », explique-t-elle.

Le directeur général intérimaire du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, Éric Deschênes, souligne pour sa part l’importance de la collaboration entre les institutions. « Cette résidence profitera non seulement aux étudiants du Cégep, mais aussi à ceux du Centre de formation professionnelle L’Envolée, qui auront accès à certaines chambres grâce à l’entente conclue entre nos organisations, » a-t-il affirmé.

Au total, le projet représente un investissement d’environ cinq millions de dollars. Avec cette nouvelle résidence, les acteurs du milieu espèrent non seulement répondre à un besoin immédiat, mais aussi renforcer durablement l’attractivité de Montmagny comme milieu d’études et de vie.