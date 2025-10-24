Candidate à la préfecture : Nancy Dubé veut un Kamouraska fort, vert et connecté

Nancy Dubé, candidate à la préfecture de la MRC de Kamouraska, place le développement durable et la vitalité économique au cœur de sa campagne contre le préfet sortant Sylvain Roy. Elle entend miser sur la collaboration entre les 15 municipalités pour bâtir un territoire plus attractif, innovant et résilient.

Le cœur de sa plateforme, précisée à la presse dans un long communiqué détaillé, vise d’abord un Kamouraska attractif et connecté. Elle dit vouloir soutenir le Service de l’aménagement et de la mise en valeur du territoire, appuyer la relance des noyaux villageois, et favoriser des projets respectueux de l’environnement avec des retombées locales. La concertation entre les 15 municipalités sera mise de l’avant pour accélérer des projets structurants.

Sur le plan économique, la candidate propose une diversification des secteurs porteurs, de l’agroalimentaire aux technologies vertes, en misant sur l’innovation et des emplois de qualité. Elle rappelle que l’indice de vitalité économique de la MRC se situait à −3,8 en 2022, un signal selon elle qu’il faut renforcer l’accompagnement des entreprises, la formation, le mentorat et la relève entrepreneuriale, tout en améliorant la connectivité numérique et les infrastructures logistiques, en collaboration avec les Centres collégiaux de transfert technologique.

L’agriculture occupe une place centrale au sein de ses priorités. « Notre MRC compte 374 fermes et un long savoir-faire. Je veux poursuivre la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole avec les municipalités et les partenaires du milieu ». L’objectif, dit-elle, est de mieux mailler producteurs et institutions locales, d’augmenter la transformation et la mise en marché de proximité, et de soutenir la relève en facilitant l’accès à la terre.

Sur les changements climatiques, elle entend arrimer l’action municipale au plan climat de la MRC. Les priorités annoncées touchent la réduction des émissions de GES, l’appui aux pratiques écoresponsables dans les milieux agricole, industriel et résidentiel, la résilience des communautés côtières face à l’érosion et aux inondations, ainsi que la sensibilisation du public, notamment des jeunes.

Approche de proximité

La candidate met en avant une approche de proximité et de mobilisation, et souhaite travailler avec les gouvernements, les municipalités, les entreprises, les organismes et les médias locaux pour accélérer les dossiers. Bachelière en communication publique de l’Université Laval, elle s’appuie sur trois décennies d’expérience en développement économique et en concertation. Elle a dirigé pendant six ans la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, a été désignée Personnalité de l’année 2021 par Le Placoteux, et a reçu la Médaille du roi Charles III en 2025 pour son engagement régional.

« Les citoyens doivent savoir qu’une préfète siège à pas moins de 30 comités, alors son travail peut impacter bien des dossiers. C’est pourquoi, le 2 novembre (et le 26 octobre par anticipation), votre vote sera déterminant pour la suite, alors merci à toutes et à tous de prendre quelques minutes, en famille et entre amis, pour aller voter », conclut Mme Dubé.