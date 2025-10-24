La Chaudronnée célèbre 40 ans de solidarité et de services

C’est avec une centaine d’invités — clients, bénévoles et partenaires — que La Chaudronnée, service de popote roulante bien ancré dans la région de L’Islet, a célébré avec fierté ses 40 ans d’existence le 9 octobre dernier.

Fondée sous le nom de La Chaudronnée du Bel Âge, l’organisation avait pour mission initiale de livrer des repas chauds aux aînés de Saint-Jean-Port-Joli. Au fil du temps, son rayon d’action s’est considérablement élargi, couvrant maintenant Saint-Aubert, Saint-Damase, L’Islet et Saint-Cyrille. De plus, un partenariat établi avec la Popote roulante des Aulnaies permet d’assurer le service auprès des résidents de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise.

Cette année, l’organisme a adopté un nouveau nom : La Chaudronnée tout court, pour mieux refléter sa mission actuelle qui est de venir en aide à toute personne en perte d’autonomie, qu’il s’agisse d’une situation temporaire ou permanente.

Un service essentiel et bénévole

Soutenue par le gouvernement du Québec, La Chaudronnée offre son service toute l’année grâce à l’engagement constant d’une vingtaine de bénévoles, principalement affectés à la livraison des repas. Selon les secteurs, les distributions ont lieu deux ou trois fois par semaine. L’organisme livre aujourd’hui environ 350 repas par semaine, soit plus de huit fois le nombre distribué à ses débuts — un signe éloquent de la croissance des besoins, mais aussi de la vitalité de la communauté.

Une soirée empreinte de reconnaissance

La célébration du 40e anniversaire a été l’occasion de replonger dans l’histoire de l’organisme. Une ligne du temps agrémentée de photographies d’époque retraçait les moments marquants de son évolution. Plusieurs bénévoles et partenaires de la première heure étaient présents pour partager anecdotes et souvenirs, dans une atmosphère à la fois émotive et festive.

Pour les organisateurs, il s’agissait avant tout de remercier chaleureusement les bénévoles, véritables piliers de La Chaudronnée, ainsi que les municipalités partenaires qui soutiennent la mission jour après jour.