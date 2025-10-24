La MRC de L’Islet félicite ses nouveaux élus

Plusieurs municipalités de la MRC de L’Islet connaissent déjà la composition de leur nouveau conseil municipal. La population pourra exercer son droit démocratique et choisir les élus qui la représenteront lors des élections, le 2 novembre.

Quatre maires sortants ont choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat, soit Normand Dubé, maire de Sainte-Louise, André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, Benoît Dubé, maire de Tourville et Claude Daigle, maire de Sainte-Perpétue. Ces départs marquent la fin de plusieurs années d’engagement municipal au service de leur communauté et du territoire de la MRC de L’Islet.

Quant aux élections par acclamation, Roxane Martine Coutu a été élue à la mairie de Saint-Roch-des-Aulnaies, et Luce Morneau à la mairie de Tourville. Il s’agit d’un premier mandat pour les deux candidates, bien que Mme Morneau ait assumé le rôle de mairesse par intérim dans la dernière année.

Quatre maires sortants ont été reconduits dans leurs fonctions sans opposition lors du dépôt des candidatures : Mélanie Bourgeault à Saint-Marcel, Normand Caron à Saint-Jean-Port-Joli, René Laverdière à Saint-Adalbert et Germain Pelletier à L’Islet. Leur réélection sans rival témoigne de la confiance maintenue par leurs communautés respectives envers leur leadership et la continuité des projets en cours.

« Je tiens à remercier sincèrement celles et ceux qui terminent leur engagement pour les années consacrées à faire progresser notre milieu, et à féliciter les personnes élues par acclamation pour la confiance que leur accorde leur communauté. J’aimerais également souhaiter à toutes et à tous une campagne électorale empreinte de respect, d’écoute et d’implication », d’ajouter Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

La MRC de L’Islet réitère sa reconnaissance envers l’ensemble des élus municipaux pour leur apport essentiel au développement durable de son territoire.

Source : MRC de L’Islet