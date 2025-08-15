Carbone Scol’ERE au KRTB : un succès retentissant

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) est fier du bilan de cette cinquième année à offrir Carbone Scol’ERE dans le KRTB, un programme coordonné au provincial par la Coop FA. Pour l’année scolaire 2024-2025, 30 classes ont pris part à cette initiative de sensibilisation aux changements climatiques, soit six de plus que l’an dernier.

Avec l’arrivée d’une nouvelle agente, Co-éco a pu élargir son rayonnement et consolider sa présence sur l’ensemble du territoire. Ainsi, sept classes ont été visitées au Kamouraska, treize dans la MRC de Rivière-du-Loup, quatre dans les Basques, et six au Témiscouata.

À raison de cinq ateliers par classe, ce sont près de 600 élèves de 9 à 12 ans qui ont été formés pour mieux comprendre les enjeux climatiques, et adopter des comportements écoresponsables.

Une pédagogie active et engageante

Le programme Carbone Scol’ERE s’adresse aux élèves de quatrième, cinquième et sixième année. En cinq ateliers de deux heures, les jeunes deviennent de véritables enquêteurs du climat en explorant des thèmes clés comme la consommation, l’énergie, le transport et les matières résiduelles, le tout dans une perspective globale où les gaz à effet de serre et les changements climatiques servent de fil conducteur. Réflexions collectives, jeux, défis pratiques, tout est mis en place pour favoriser l’engagement concret des jeunes dans leur famille.

Chaque classe termine son parcours en créant des messages saGES (sans GES), qu’elle diffuse dans son milieu afin de sensibiliser la communauté aux gestes concrets pour réduire son empreinte carbone. Cette année, trois classes ont été particulièrement remarquées pour la puissance de leur message, soit l’école Notre-Dame de Mont-Carmel, l’école Saint-Joseph de Pohénégamook, ainsi que l’école Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu. Les dessins lauréats ont séduit par leur originalité, par l’impact visuel ou par l’aspect convaincant de leur message, comme « Tes déchets ont une plus longue vie que toi », un message fort qui confronte directement notre responsabilité face à la pollution à long terme, ou « Ne payez pas pour jeter », une invitation-choc à repenser notre consommation sous l’angle économique et environnemental.

Des partenaires financiers essentiels

Le déploiement du programme est rendu possible grâce au soutien de partenaires engagés envers la jeunesse et l’environnement, permettant aux classes de recevoir gratuitement l’activité. Au niveau national, le gouvernement du Québec, Société Via, Desjardins, la Ville de Québec, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Hydro-Québec, la Ville de Lévis ainsi que Rio Tinto.

Au niveau local, la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC des Basques, la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata, la Ville de La Pocatière, la Ville de Saint-Pascal, la Municipalité de Mont-Carmel ainsi que la Municipalité de Saint Pacôme se sont impliquées activement dans le déploiement du programme.

Le programme sera reconduit l’an prochain sur les territoires des quatre MRC. On recherche d’ailleurs un agent en renfort pour les territoires du Témiscouata et des Basques.

Les organisations qui souhaitent soutenir le programme Carbone Scol’ERE peuvent le faire via un don, ou encore en achetant des crédits carbone éducatifs (CCÉ), une façon concrète de compenser leurs émissions de GES tout en soutenant l’éducation environnementale locale. Pour en savoir plus ou pour soutenir le programme, consultez le www.co-eco.org.

Source : Co-éco