Un parcours patrimonial sociofinancé à Saint-Denis

L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie (APSDB), gestionnaire et propriétaire de la Maison Chapais, lance une campagne de sociofinancement visant la création d’un circuit d’interprétation à Saint-Denis-De La Bouteillerie. L’ASPDB a pour objectif d’amasser un montant de 15 000 $ lors de cette campagne qui se terminera le 5 septembre.

Grâce à ce projet qui verra le jour en 2026, il sera possible d’explorer Saint-Denis à l’aide d’une quinzaine de capsules audiovisuelles qui mettront en valeur le patrimoine et l’histoire du village fondé en 1841. Les visiteurs découvriront la majestueuse église de Saint-Denis, son ancien presbytère revalorisé, la maison Chapais, le cimetière unique, et plusieurs autres trésors cachés comme certaines légendes et autres histoires inédites.

L’objectif du projet est de mettre en lumière le patrimoine unique de la localité, et de sensibiliser le public à l’importance de la préservation du patrimoine collectif, tout en engendrant des retombées touristiques sur le territoire.

La campagne de financement se déroule sur la plateforme La Ruche, et tous les dons seront doublés grâce au programme Fonds Horizons d’ici du ministère du Tourisme du Québec. Une vidéo promotionnelle est diffusée sur YouTube.

Source : Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie