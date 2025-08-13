Ouvrir sa porte et son cœur pour les personnes touchées par le cancer

Pour une 37e édition, la campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec est en cours du 11 août au 30 septembre.

À cette occasion, 1207 bénévoles démarcheurs sillonnent le territoire couvert par l’Association, soit plus de 1700 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Tous partagent le même objectif : recueillir le plus de dons possible afin de développer et de maintenir des services directs de qualité pour les personnes atteintes par la maladie et leurs proches. L’an dernier, la campagne Porte-à-porte a permis de récolter 191 725 $.

Des bénévoles aux couleurs de l’Association

En tant qu’organisme dûment enregistré, l’Association du cancer de l’Est du Québec met tout en œuvre pour que ses démarches de financement soient simples et surtout sécuritaires pour ses donateurs. Chaque bénévole porte son autocollant d’identification et présente le matériel de sollicitation aux couleurs de l’Association.

Il est aussi possible de faire un don à la campagne Porte-à-porte de l’Association via le formulaire en ligne au www.jedonneenligne.org/aceq/PAP

Des dons réinvestis à 100 % dans l’Est-du-Québec

Depuis plus de 40 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec travaille à mettre en place et à maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par le cancer, incluant l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur la plateforme verslemieuxetre.tv, et une trousse pour les personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie.

Pour devenir démarcheur ou pour toute question au sujet de la campagne Porte-à-porte 2025, communiquez avec France Caron au 418 724-0600, poste 2037, ou sans frais au 1 800 463-0806.

Source : Association du cancer de l’Est du Québec