Mario Jean à Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et son partenaire de saison Hydro-Québec présentent le spectacle de Mario Jean Les imparfaits bonheurs… et autres tutti quanti de la vie, le samedi 16 mars à 20 h.

Avec plus six spectacles à son actif, 1600 représentations livrées devant au-delà d’un million de spectateurs, des rôles importants à la télévision comme au théâtre, Mario Jean ne chôme jamais. Le revoici plus en forme que jamais pour charmer son vaste public avec son septième spectacle, toujours avec le style unique et rassembleur qu’on lui connaît.

Sa mère disait toujours que « la perfection n’est pas de ce monde ». Elle avait bien raison. Même pour le bonheur, si on le gratte, on découvrira sûrement quelques légères imperfections, des petits défauts et quelques ombrages. Mais ce n’est quand même pas une raison pour ne pas être heureux.

Les imparfaits bonheurs c’est : des détours et des petites embûches qui parsèment la route vers notre quête du bonheur; un séjour dans l’enfer des urgences qui a tout de même permis de sauver trois doigts; le corps qui se transforme avec l’âge, mais qui est tout de même capable de se lever chaque matin; une longue vie de couple qui suscite admiration ou incompréhension, mais qu’un simple sourire fait oublier les effets destructeurs de la ménopause et de l’andropause; la sagesse qui nous permet de choisir de ne pas faire ce qu’on ne veut pas faire à défaut de ne pas faire ce qu’on veut faire; nos orientations sexuelles, nos performances, l’immigration, les sex-shops, les nouveaux parents, et plusieurs autres tutti quanti de la vie.

Avec Les imparfaits bonheurs, on est heureux, et on en rit. Les billets sont disponibles au salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon