Carole Lévesque sollicite un sixième mandat

Carole Lévesque, conseillère municipale durant cinq mandats, en sollicite un sixième, cette fois au siège numéro 3 de la nouvelle ville de La Pocatière, dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Avec vingt ans d’expérience en gouvernance municipale, Mme Lévesque a participé au développement de son milieu dans plusieurs dossiers de l’ancienne municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. « Je désire m’impliquer et continuer de travailler pour et au nom de nos citoyens dans notre nouvelle ville, où il y aura certainement plusieurs défis à surmonter pour édifier La Pocatière. Je veux être présente sur le conseil pour la transition, l’élaboration et l’édification de notre grande communauté », dit-elle.

Mme Lévesque désire continuer de travailler sur les projets en cours, les développer et les mener à terme. Elle dit demeurer à l’écoute des citoyens afin de répondre à leurs demandes en essayant de toujours améliorer les services municipaux qui leur sont offerts.

Une nouvelle ville pour une meilleure croissance, une proximité de services, et une complémentarité des trois secteurs (La Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth et Sainte-Anne-de-la-Pocatière), ce sont les grands objectifs sur lesquels veut travailler Carole Lévesque, tout en respectant un taux de taxation raisonnable selon la capacité de payer des contribuables.

Maintenant retraitée, Carole Lévesque a de l’expérience en ressources humaines et comme gestionnaire commerciale, d’abord chez Zellers et par la suite chez Walmart, milieux où elle a travaillé et cumulé 34 ans d’expérience. Elle a fait partie du conseil d’établissement scolaire de la polyvalente de La Pocatière, et par la suite a siégé comme commissaire à la Commission scolaire Kamourask–Rivière-du-Loup pendant plusieurs années. Elle est toujours impliquée dans le milieu scolaire en tant que membre du CA de la fondation de l’École polyvalente La Pocatière.