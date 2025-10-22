Luc Pelletier veut faire partie de l’équipe de la nouvelle ville de La Pocatière

Luc Pelletier, qui se qualifie de persévérant, se présente comme conseiller municipal au poste 6 à La Pocatière. Le concepteur derrière le Grand Labyrinthe Kamouraska souhaite faire partie de la première équipe qui dirigera la nouvelle ville telle qu’elle a été constituée en septembre.

« Je compte m’impliquer dans les services municipaux de proximité, ceux qui touchent directement les citoyens au quotidien, notamment la collecte des matières résiduelles, que je souhaite voir effectuer aux deux semaines toute l’année », dit-il par voie de communiqué. Un autre dossier qui lui tient particulièrement à cœur est la sécurité des piétons et des automobilistes. « L’un des endroits les plus préoccupants est l’entrée nord du Carrefour La Pocatière, où se croisent des piétons provenant du Cégep, du Collège et de l’ITAQ, en même temps que la circulation automobile, dit-il. Les accidents sont rarement intentionnels, mais il faut poser des actions concrètes pour éviter qu’un drame survienne. »

Un projet d’infrastructure le fait également rêver : la construction d’une piscine extérieure. « Une piscine, c’est un équipement qui profite à toute la population, mais aussi un attrait pour les visiteurs, puisque de nombreux touristes cherchent à se rafraîchir durant l’été », ajoute Luc Pelletier, qui désire que la fusion municipale profite réellement à l’ensemble des citoyens des quartiers de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth et La Pocatière, « en s’assurant que chaque contribuable en ait pour son argent. Plus de services, plus d’efficacité, pour le même montant déjà versé. »

Concernant le mode de scrutin, il précise qu’il est conscient que seuls les citoyens du quartier de La Pocatière pourront voter pour lui le 2 novembre, mais il assure qu’une fois élu, il travaillera dans l’intérêt de tout le nouveau territoire. À sa troisième tentative électorale, Luc Pelletier espère convaincre les citoyens qu’il a sa place au sein du conseil municipal à titre de conseiller.