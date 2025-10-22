Mont-Carmel en confiance veut faire élire toute son équipe

Élu sans opposition, Denis Lévesque a repris son poste de maire à Mont-Carmel. Ses colistiers, Jimmy Paquet-Cormier et Julie St-Pierre de son équipe Mont-Carmel en confiance, ont eux aussi été élus. La situation est différente pour les conseillères sortantes Mélanie Lévesque et Josée-Ann Dumais, ainsi que pour Diane Rancourt et Louis Lahaye Roy, qui font face à de l’opposition pour le scrutin du 2 novembre.

« Nos candidatures ne sont pas là par hasard. Le plan de match pour l’avenir de Mont-Carmel, nous l’avons élaboré ensemble », dit le maire qui remercie la population de lui avoir accordé sa confiance, et répète qu’il est primordial de rebâtir un climat de confiance entre les élus, l’administration municipale et les citoyens », dit M. Lévesque

Les candidats

Conseillère sortante, Josée-Ann Dumais s’implique activement au sein du comité des loisirs ainsi qu’au comité d’occupation transitoire. Elle œuvre depuis longtemps dans milieu municipal, un parcours qui, dit-elle, lui a permis « de bien comprendre les dynamiques qui façonnent nos communautés, et l’importance de travailler ensemble pour faire avancer les choses. »

Elle se présente au poste numéro 3 parce qu’elle a à cœur le développement du milieu et le bien-être des citoyens. « Ce qui m’attire en politique municipale, c’est la possibilité concrète d’agir, de rassembler, d’inspirer, et de mobiliser les forces de chacun pour bâtir une communauté forte et solidaire », dit celle qui croit profondément à la force du collectif. « Se présenter au sein d’une équipe, c’est choisir de collaborer, d’échanger, et d’avancer dans le respect de nos différences. » Elle affronte Réjeanne Raymond-Roussel.

Mélanie Lévesque, aussi conseillère sortante, est enseignante à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. Elle poursuit une maîtrise en orthopédagogie, « un parcours qui renforce ma capacité d’écoute, d’analyse et d’accompagnement, des qualités que je mets aussi au service de ma communauté », dit celle qui siège depuis 2023.

Elle se présente au poste numéro 1 parce qu’elle dit croire profondément qu’on peut faire une différence, même à petite échelle, quand on agit avec rigueur et bienveillance. « J’aime contribuer concrètement à l’amélioration de notre milieu de vie : nos services aux aînés, nos services aux familles et nos espaces naturels. » Ghislain Dionne est son adversaire.

Diane Rancourt, candidate au poste numéro 2, est un nouveau visage en politique. « J’ai une expérience indirecte. J’ai travaillé plus de 30 ans à la Centrale des syndicats du Québec », dit-elle, avouant avoir été contactée pour poser sa candidature. « J’ai accepté, considérant que la politique municipale est un gouvernement de proximité avec les citoyens. »

Parmi ses priorités, elle dit vouloir contribuer à établir plus de liens (sociaux et autres) entre le secteur village de Mont-Carmel et le secteur villégiature du Lac de l’Est, où elle réside. « La diversité des parcours fait partie des principaux atouts d’une équipe. Le respect des opinions et la collaboration sont essentiels », note celle qui invite les gens à aller voter. Elle affronte Jean-Paul Roussel.

Second nouveau visage, Louis Lahaye Roy travaille pour Place aux jeunes Kamouraska. Originaire de Bic, il réside à Mont-Carmel depuis sept ans. Ancien journaliste diplômé en communications, il dit observer la politique avec intérêt depuis longtemps. « Ma priorité est de favoriser l’implication des Carmelois qu’on sent motivés à contribuer. Je pense que c’est une piste évidente pour notre équipe Mont-Carmel en confiance, dit-il, ajoutant que l’équipe propose un mélange d’horizons et d’expériences.

« Notre cohésion initiale est motivante, productive, et permet aux candidats moins expérimentés comme moi d’apprendre avec des personnes qui ont de l’expérience. Les citoyens qui voteront pour moi choisissent un candidat motivé, branché sur l’ensemble des régions du Québec par son travail, et résolument tourné vers l’avenir », conclut celui qui, au poste numéro 4, a non pas un, mais deux opposants : Lucien Dionne et Lauréat Jean.