Du 26 au 29 octobre, L’Halloween à La Pocatière… 350 années à déterrer

C’est sous le thème L’Halloween à La Pocatière… 350 années à déterrer!, une présentation de Sébastien Demers, courtier immobilier REMAX, qu’est lancée la programmation de la 16e édition de la grande fête automnale de la Ville de La Pocatière.

Organisée par la Ville de La Pocatière et ses partenaires, la programmation s’étendra du 26 au 29 octobre dans différents lieux de la Ville. Le thème de cette édition est un clin d’œil pour souligner la concession de la Seigneurie de La Pocatière le 29 octobre 1672 à Marie-Anne Juchereau, veuve de François Pollet, par l’intendant Jean Talon. Encore une fois cette année, Marto Napoli est le porte-parole de cette 16e édition.

Les festivités débuteront par la tournée des résidences pour aînés. La chanson francophone des années 50 à 70 sera à l’honneur, et madame Kokia Sun prêtera sa voix aux plus grandes chansons québécoises et françaises. La clientèle étudiante ne sera pas en reste avec le spectacle Hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson et son band, présenté au Centre Bombardier le 27 octobre prochain. Les billets sont en vente chez Uniprix, chez Métro Lebel Plus, à l’hôtel de ville et au Centre Bombardier.

Les incontournables sont évidemment de retour, notamment, le Hallow Party, la soirée d’horreur, la maison hantée du Centre La Pocatière et l’exposition de livres d’Halloween à La Mosaïque – Bibliothèque municipale. Nouveauté cette année, animation le samedi après-midi sur les terrains du cégep avec l’activité Livre en fête! offerte par le Réseau BIBLIO, le bricolage de décoration de citrouilles et le circuit Nos fantômes de la culture.

Le point culminant demeure le samedi 29 octobre, avec la fête populaire sur la 4e avenue Painchaud. Maison hantée au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, musiciens, artistes de rue, photobooth, jeux gonflables, mascottes, bonbons, défilé, feu d’artifice… et plus encore! Plusieurs nouveautés sont à découvrir, consultez le dépliant pour l’ensemble de la programmation détaillée à Ville La Pocatière et la page FB pour suivre l’évolution des activités de L’Halloween à La Pocatière : Facebook@hallo.weenlapocatiere.

Source : Ville de La Pocatière