Gala Reconnaissance 2024 : La CCKL dévoile le nom d’autres partenaires

Plus que quelques jours avant cet important événement qu’est le Gala Reconnaissance 2024 présenté par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et ses partenaires. Après Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, Extra Formation, la MRC de L’Islet et la MRC de Kamouraska, Hydro-Québec s’ajoute à la liste des partenaires-présentateurs pour la catégorie Développement durable, tandis qu’Investissement Québec joint son nom à la catégorie Innovation.

La catégorie Développement durable reconnaît une entreprise qui sait se démarquer au niveau de son plan de développement durable ou de ses actions en matière de développement durable : mise en place de projets novateurs et inspirants pour un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

La catégorie Innovation s’adresse aux entreprises qui placent l’innovation au cœur de leur modèle d’affaires, que ce soit au niveau de leurs produits, de leurs services, de leurs procédés, de leur chaîne d’approvisionnement, de la gestion des ressources humaines, des enjeux gouvernementaux, etc.

« De compter Hydro-Québec parmi nos partenaires encore cette année, et l’arrivée d’Investissement Québec comme nouveau partenaire, nous confirme la qualité et le rayonnement de notre événement et valide que le travail de la Chambre sur le terrain est appuyé et reconnu dans le milieu des affaires. Le soutien de ces grandes instances est nécessaire pour poursuivre nos objectifs en développement économique », ajoute M. Gabriel Hudon, président de la CCKL.

Annonces importantes

Le Gala Reconnaissance est l’événement le plus important de 2024 et la CCKL en profitera pour faire plusieurs annonces concernant ses certificats d’achat régional, une initiative touchant les jeunes entrepreneurs, et l’annonce de la venue d’une personnalité d’affaires bien connue au Québec qui fera son tour dans Kamouraska-L’Islet au printemps.

La CCKL accorde aussi une grande importance au principe de respect à long terme de l’environnement. Elle s’assurera ainsi que son événement soit écoresponsable en évitant le gaspillage alimentaire, en adoptant une meilleure gestion des matières résiduelles et en compensant pour l’émission des GES qui seront engendrés par les déplacements vers le lieu de son événement grâce à la collaboration de la coopérative située à L’Islet, Arbre-Évolution. Des arbres seront plantés dans le cadre du Programme de reboisement social.

Il est toujours temps de réserver vos places ou une table complète sur le site web au www.cckl.org. L’édition 2024 sera encore plus flamboyante que l’an passé surtout que la Chambre fête ses 65 ans d’existence cette année.