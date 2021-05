Cégep de La Pocatière : Les enseignants en grève le 11 mai

Le président du Syndicat des enseignantes et enseignants des campus de La Pocatière et de Montmagny (SEECLPM) David Boutin a confirmé au Placoteux que les enseignants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny seront en grève du 11 mai, midi, au 13 mai, même heure.

Un mandat donnant droit à cinq jours de débrayage avait été voté en assemblée le 21 avril dernier, dans une proportion de 73 %. Celui-ci pouvait s’appliquer à partir du 10 mai.

Mentionnons que la session régulière se termine le 12 mai au Cégep de La Pocatière. La période des évaluations finales est prévue du 13 au 19 mai inclusivement.

« Des journées de récupération au calendrier sont prévues les 20 et 21 mai. Le calendrier scolaire est révisé lorsqu’une journée est manquée, par exemple, lorsqu’il y tempête ou grève », indique Frédéric Busseau, coordonnateur du service des communications et du développement des effectifs étudiants au Cégep de La Pocatière.