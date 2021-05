Un nouveau café ouvre ses portes cet été à Saint-Pascal

Ce projet commun a donc toujours été dans l’air, mais est devenu plus sérieux récemment, leurs enfants étant maintenant plus âgés.

OZAB Café proposera l’achat de pains frais, de pâtisseries, de café et de produits locaux, dont un comptoir de fromages. Il y aura une sandwicherie santé sur l’heure du dîner, des déjeuners les week-ends et des soirées VIP de type 5 à 7 les vendredis et samedis soirs, avec des petites bouchées et de l’alcool. Les nouveaux propriétaires aménageront également une terrasse extérieure.