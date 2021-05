Harcèlement psychologique : Marie-Eve Proulx annoncerait sa démission

Les « méthodes de gestion » de Marie-Eve Proulx avaient déjà retenu l’attention au début 2020. À ce moment, la députée de Côte-du-Sud s’était retrouvée sur la sellette après que le départ de 14 employés en autant de mois ait été porté à l’attention du public. On parlait déjà à l’époque de congédiement injustifié, de congés de maladie et de départs volontaires provoqués par une forme de climat de terreur entretenu par la ministre déléguée avec ses employés.

L’opposition avait aussi fait peu de cas de la situation, sauf peut-être Québec solidaire qui avait dénoncé un « style de leadership » auquel on ne s’attend plus en 2020. Le chef intérimaire du Parti québécois Pascal Bérubé avait quant à lui demandé la nomination d’un ministre responsable pour chacune des régions sous le giron de Marie-Eve Proulx — Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches —, croyant que celle-ci en avait trop à gérer. Le Parti libéral était demeuré muet.

Un an plus tard, la liste des départs avoisinerait désormais les 20 employés. Un de ses ex-employés a entre-temps déposé deux plaintes au tribunal administratif du travail : une pour harcèlement psychologique et une autre pour congédiement pour cause de maladie ou d’accident. Marie-Eve Proulx stipulait de son côté que ces plaintes étaient « non fondées ». Une entente de principe est survenue hors cours entre les deux parties, en avril dernier, évitant ainsi à Marie-Eve Proulx d’avoir à témoigner.