Cégep de La Pocatière : Nomination d’un nouveau directeur adjoint des études — Services aux étudiants

Le comité exécutif du conseil d’administration du Cégep de La Pocatière officialise la nomination de Dave-Antony Gaudreau au poste de directeur adjoint des études — Services aux étudiants lors d’une séance extraordinaire tenue le jeudi 20 avril. M. Gaudreau occupait cette fonction par intérim depuis janvier 2023.

M. Gaudreau est détenteur d’un baccalauréat en éducation physique et à la santé, enseignement, à l’Université de Sherbrooke. Il connaît très bien le Cégep de La Pocatière pour y avoir étudié en Sciences humaines, au campus de Montmagny, puis y avoir occupé divers postes ces quinze dernières années, notamment comme entraîneur-chef de l’équipe de football, technicien en loisirs ou encore enseignant en éducation physique.

« Fort de ses qualités personnelles et de ses diverses expériences professionnelles dans les domaines de l’enseignement, de la gestion et du sport, M. Gaudreau dispose de l’ensemble des compétences pour exercer la fonction de directeur adjoint des études — Services aux étudiants », affirme Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière. Son excellente connaissance du fonctionnement interne et son charisme naturel lui permettront sans aucun doute de superviser les services, les activités et les ressources liés à la vie étudiante et communautaire au Cégep. Après ces derniers mois par intérim, nous avons entière confiance dans ses capacités à relever ce défi sous le signe de la continuité, et l’accueillons officiellement avec beaucoup d’enthousiasme au sein de l’équipe d’encadrement du Cégep de La Pocatière. »

Source : Cégep de La Pocatière