Saint-Anne-de-la-Pocatière : L’affichage des adresses sera uniformisé

Lors de la séance du conseil du 6 février, Saint-Anne-de-La-Pocatière a adopté un projet de règlement selon lequel l’affichage des adresses devra être « harmonisé » pour toutes les résidences.

« C’était pour mettre en place la numérotation demandée par la sécurité civile », affirme la directrice générale de la Ville, Isabelle Michaud. Certaines maisons plus éloignées affichent déjà une adresse qui respecte ces normes, mais étant donné que le conseil « voulait faire la municipalité au complet [il] aimait mieux passer un règlement ». Ainsi, il y aura des instructions claires pour l’inspecteur municipal et pour les travailleurs de la voirie qui pourraient être concernés par l’affichage d’une adresse dans le secteur. « Ça sera plus facile à gérer pour tout le monde », dit-elle.

La Municipalité prévoit des sanctions pour les contrevenants, mais la directrice générale assure qu’il y aura d’abord un avertissement. Saint-Anne-de-La-Pocatière commencera par valider les adresses sur son territoire lorsque le sol sera dégelé.