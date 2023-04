Gilberte Picard, récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli transmet ses félicitations à Gilberte Picard, récipiendaire de la 26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Remis par le gouvernement du Québec, les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent l’engagement bénévole hors du commun de femmes et d’hommes du Québec. Cette année, plus de 240 candidatures ont été évaluées dans trois catégories : jeune bénévole, bénévole et organisme.

Lauréate dans la catégorie bénévole, Gilberte Picard contribue depuis plus de 30 ans à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté de Saint-Jean-Port-Joli. Ses actions bénévoles touchent autant les domaines de la culture et de la connaissance que ceux de la sécurité alimentaire, du patrimoine et de la santé.

Fiable, organisée et disponible, elle s’est impliquée pendant 24 ans à la bibliothèque Marie-Bonenfant à titre de responsable. Elle a notamment participé au déménagement de la bibliothèque et à son adhésion au Réseau BIBLIO, une étape majeure dans le développement des services. Mme Picard a donné de son temps à plusieurs organismes, dont la Chaudronnée du Bel-Âge et l’Entraide Pascal-Taché, et continue de s’investir à la sacristie et au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

Ayant le souci de transmettre ses connaissances au suivant, elle assure ainsi un partage essentiel dans le milieu du bénévolat. Son engagement social s’inscrit dans la durée et mérite amplement la distinction qu’il reçoit.

Gilberte Picard a été honorée lors d’une journée bien spéciale le mardi 18 avril dans la Capitale-Nationale. Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, y a salué le caractère exceptionnel et la richesse de l’engagement des 40 lauréats de partout au Québec.

Source : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli