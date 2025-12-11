Célébrer la biodiversité

La Fête des semences de La Pocatière ouvrira la saison de jardinage 2026 en plein cœur de l’hiver, le 24 janvier de 9 h à 16 h à l’ITAQ, sous la thématique Célébrons la biodiversité.

« Cette thématique est naturelle pour notre équipe, puisque depuis cinq ans, notre Fête fait la promotion d’une grande diversité de semences produites au Québec. Ces semences sont adaptées à nos conditions climatiques, préservent notre patrimoine biologique, et mettent en valeur la biodiversité », explique le responsable des communications Yan Karmouche. Grâce aux semenciers, exposants et conférenciers, les jardiniers apprendront des pratiques écologiques pour soutenir la biodiversité à leur échelle.

Au centre de cette journée festive et gratuite organisée par le Collectif VertDire, des semenciers du Québec présenteront une vaste sélection de semences de qualité supérieure. Ces passionnés pourront vous conseiller, et peut-être même partager leurs secrets de jardinage ! Une dizaine d’entreprises locales offriront des articles en lien avec le jardinage, ainsi que divers produits à base de plantes locales.

Volet formation

Parallèlement, des conférences enrichissantes seront présentées dans l’auditorium par des personnalités du monde horticole, « une bonne manière d’acquérir de nouvelles connaissances », ajoute M. Karmouche. La halte-garderie animée par l’organisme COSMOSS offrira une variété d’activités pour les enfants et les adolescents, permettant aux parents de profiter pleinement de l’événement.

Cette année, un local sera entièrement dédié au traditionnel échange de semences entre visiteurs. Pour plus d’informations, suivez la page Facebook La Fête des semences de La Pocatière.