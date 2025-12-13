Promutuel Assurance du Lac au Fleuve : 350 000 $ à des organismes communautaires

Au terme de la huitième édition de l’initiative Au cœur de votre collectivité, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remettra 350 000 $ à 99 organismes communautaires pour la réalisation de projets porteurs pour les communautés situées sur son territoire. Pour le Kamouraska, 14 organismes recevront un total de 40 000 $.

« Notre engagement envers les communautés est au cœur de notre mission. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire une différence. Avec le projet Au cœur de votre collectivité, nous appuyons des organismes qui favorisent un tissu social fort et essentiel. C’est une grande fierté d’avoir le privilège de les accompagner dans la réalisation de leurs initiatives inspirantes », souligne la présidente du conseil d’administration, Martine Thériault.

Coup de cœur régional

Un volet Coup de cœur régional a été ajouté au programme afin de faire rayonner les organismes au sein de la communauté, en plus de leur apporter une aide supplémentaire pour la réalisation de leur projet. À l’issue des délibérations du jury, cinq projets par région ont été soumis au vote du public afin de déterminer un Coup de cœur dans chacune d’elles.

Les cinq lauréats recevront ainsi un montant additionnel de 5000 $ pour réaliser leur projet. Au Kamouraska, c’est le Centre d’art de Kamouraska qui s’est illustré pour le Coup de cœur régional. Son projet Moi à l’œuvre est un programme d’éducation artistique et de développement social gratuit qui initie plus de 1200 enfants de deux à huit ans à l’art actuel grâce à des spectacles-ateliers animés par des artistes professionnels. Offert dans les écoles et les garderies, il stimule l’imaginaire, la curiosité et la communication tout en favorisant l’égalité des chances et l’éveil culturel dans des milieux où l’offre artistique est limitée.

En plus du projet du Centre d’art de Kamouraska, les autres Coups de cœur régionaux 2025 sont La Virée nordique de Charlevoix, La Fondation de l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré de la région de la Côte-de-Beaupré, L’Espoir de Shelna sur la Côte-Nord, et La Maison d’intégration Norla au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Chaque année, c’est avec admiration et reconnaissance que nous constatons l’imagination et l’implication des organismes qui travaillent avec cœur sur l’ensemble de notre territoire. En considérant que chaque dollar investi dans notre communauté est un pas vers un avenir plus solidaire, nous ne pouvons qu’être fiers d’appuyer ces organismes qui contribuent à concrétiser cet avenir plus lumineux », conclut Pierre Raymond, directeur général de la mutuelle.

Pour connaître la liste des récipiendaires de l’édition 2025, consultez Au cœur de votre collectivité – du Lac au Fleuve | Promutuel Assurance. Depuis l’instauration du programme en 2015, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve aura permis la réalisation de 490 initiatives en attribuant plus de 1 828 000 $ aux organismes pour la poursuite de leur travail au sein de leurs communautés respectives.

Source : Promutuel Assurance du Lac au Fleuve