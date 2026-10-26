Nouveau Conseil des ministres à Québec : Pascal Bérubé et Natalie Bisaillon responsables de nos régions

L’assermentation du nouveau Conseil des ministres du gouvernement minoritaire péquiste de Paul St-Pierre Plamondon a eu lieu le mercredi 21 octobre dernier, faisant connaître l’identité des ministres qui auront la responsabilité des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. Deux nominations qui concernent directement la Côte-du-Sud, dont le territoire se partage entre ces deux régions administratives.

Dans le Bas-Saint-Laurent, cette responsabilité revient à Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia-Mitis. Élu pour la première fois à l’Assemblée nationale en 2007, le politicien d’expérience se voit également confier les portefeuilles de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française.

Cette nomination place donc Pascal Bérubé au cœur de plusieurs dossiers qui touchent directement les municipalités et les organismes du Kamouraska, notamment en matière de développement régional, de culture et de préservation du patrimoine.

Chaudière-Appalaches

Du côté de la grande région de Chaudière-Appalaches, c’est Natalie Bisaillon qui en devient ministre responsable. Députée du Parti québécois dans la circonscription de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, située dans le Centre-du-Québec, elle a été élue pour la première fois lors du scrutin provincial du 5 octobre dernier.

En plus de ses responsabilités régionales, elle hérite également du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Elle sera aussi responsable du Centre-du-Québec.

Des interlocuteurs pour la Côte-du-Sud

Avec ces nominations, les élus municipaux, les organismes, les entreprises, ainsi que le député conservateur de Côte-du-Sud Frédéric Poulin connaissent désormais les deux ministres régionaux auprès de qui ils pourront faire valoir leurs priorités.

Pascal Bérubé et Natalie Bisaillon auront notamment pour rôle d’assurer les liens entre les acteurs de leurs régions respectives et les différents ministères du gouvernement québécois.