Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup : Stéphanie Gendron succédera à Guy Lavoie

Stéphanie Gendron, directrice de l’information et journaliste à l’hebdomadaire Le Placoteux, succédera à M. Guy Lavoie à titre de conseillère en communication au Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Son entrée en fonction à temps complet s’effectuera au cours des prochaines semaines.

M. Lavoie œuvre pour le CSS depuis 33 ans. Il a occupé diverses fonctions : enseignant, conseiller pédagogique et conseiller en communication. Il prendra sa retraite au début du mois de février 2023.

Une relève bien connue

Détentrice d’un baccalauréat en communication à l’Université du Québec à Montréal, Stéphanie Gendron est bien connue du milieu journalistique. Elle était jusqu’à tout récemment directrice de l’information et journaliste à l’hebdomadaire Le Placoteux depuis l’automne 2019, auparavant pigiste durant cinq ans. Elle a aussi exercé des fonctions similaires au journal Le Saint-Laurent-Portage entre 2011 et 2014.

Dans le milieu radiophonique, Mme Gendron a été journaliste et chef de pupitre aux stations radiophoniques CIEL-FM et CIBM-FM de Rivière-du-Loup. Enfin, elle a également œuvré à titre de chroniqueuse d’actualité pour la radio CHOX-FM de La Pocatière, journaliste pour le magazine Vitalité économique et animatrice à MAtv Bas-Saint-Laurent. Les lecteurs du Journal de Québec et du Journal de Montréal ont également apprécié sa plume durant cinq ans alors qu’elle agissait comme reporter attitrée à l’Est-du-Québec entre 2014 et 2019.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup