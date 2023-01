Activité Flash pour les entrepreneurs

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet annonce son partenariat financier dans l’organisation de l’activité Flash sur nos entrepreneurs initiée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Montmagny qui se tiendra le jeudi 19 janvier à 17 h au Cabaret Cogeco à Montmagny.

Cette activité fait suite à la réalisation d’une dizaine de capsules vidéo entrepreneuriales ayant pour objectif de promouvoir de jeunes entrepreneurs de la MRC de Montmagny. Au-delà de la reconnaissance qu’apportera cette activité, elle permet aussi à ces jeunes leaders de briser l’isolement, favoriser le réseautage et faire la promotion de leurs produits et leurs services.

Pour sa part, Philippe Beaumont, agent de Place aux jeunes dans la MRC de Montmagny au CJE ajoute que «cette activité permettra de présenter des entreprises qui sont souvent dans l’ombre des plus grandes. Les jeunes promoteurs ont souvent des parcours professionnels atypiques. On espère que cela permettra d’inspirer nos jeunes et donnera une occasion de réseauter à cette jeune relève entrepreneuriale. C’est une belle occasion de faire la promotion de l’entrepreneuriat jeunesse sur notre territoire. Cette activité accordera une grande visibilité à ces jeunes dirigeants, favorisera leur développement et encouragera concrètement l’achat local. »

« Les premières années de vie d’un entrepreneur sont importantes et des opportunités de rencontres comme celles proposées permettent de faire rayonner nos jeunes travailleurs autonomes et les faire connaître pour les soutenir dans leur développement. Ainsi, on peut contribuer à leur pérennité. Au CAE, nous croyons qu’il est important d’offrir des occasions comme celles-ci aux jeunes entrepreneurs afin qu’ils partagent entre eux leur ambition et leurs idéaux. La jeunesse de notre milieu fourmille d’idées. Le CAE peut les soutenir dans l’élaboration de leur projet par des prêts financés dans le fonds Stratégie Jeunesse ou de l’aide technique dans leurs opérations. Nous donnons des ailes aux projets en étant à l’écoute des entrepreneurs et leur apportant le support nécessaire à l’élaboration de leur plan. » De commenter Mireille Thibault, directrice générale CAE Montmagny-L’Islet.

Pour confirmer sa présence à ce 5 à 7 d’échange et de réseautage, veuillez téléphoner au 418 248-4815 ou 418 248-3522. Des bouchées, animation et prix de présence agrémenteront cette soirée. L’activité est gratuite.

Source : CAE Montmagny-L’Islet