Avec l’arrivée de la saison froide, mieux vaut ne pas attendre la dernière minute pour installer ses pneus d’hiver. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Société de l’assurance automobile du Québec et CAA-Québec recommandent de vérifier dès maintenant l’état de ses pneus et de prendre rendez-vous au garage afin d’être prêt avant le 1er décembre.

Cette précaution permet non seulement d’éviter la cohue dans les garages, mais aussi de se préparer à une éventuelle première neige hâtive. Les pneus d’hiver sont conçus pour demeurer souples et offrir une meilleure adhérence lorsque la température descend sous les 7 °C, particulièrement sur les chaussées glacées et enneigées.

Une obligation dès le 1er décembre

Au Québec, la réglementation est claire : du 1er décembre au 15 mars inclusivement, tout véhicule routier motorisé immatriculé dans la province doit être équipé de pneus expressément conçus pour la conduite hivernale. Les véhicules lourds, les véhicules-outils et les machines agricoles sont exemptés de cette obligation. Les automobilistes qui ne respectent pas cette règle s’exposent à une amende de 200 $ à 300 $.

L’état des pneus, un élément essentiel

Au-delà de la date d’installation, il importe de s’assurer que les pneus sont encore en bon état. Une profondeur de rainures insuffisante réduit l’adhérence à la chaussée, et diminue la performance des pneus. L’âge des pneus doit également être pris en considération. Après six ans, le caoutchouc tend à s’assécher et à durcir. Des fissures peuvent apparaître, ce qui risque de diminuer la traction.

Les autorités recommandent de faire vérifier ses pneus par des professionnels, et si un remplacement est nécessaire, de déterminer ses besoins en fonction du type d’utilisation du véhicule. Un bon entretien et un entreposage adéquat contribuent à maintenir les pneus en bon état. Il est notamment conseillé de les ranger dans un endroit tempéré, sec et à l’abri des rayons ultraviolets. Les pneus montés sur des jantes doivent être empilés à l’horizontale, tandis que ceux qui n’ont pas de jantes doivent être placés debout afin de protéger leurs flancs.

Lors de l’achat, il faut également choisir des pneus adaptés à son véhicule, et vérifier la présence du pictogramme officiel des pneus d’hiver, représentant un flocon de neige à l’intérieur d’une montagne.

L’installation devrait être confiée à un professionnel. Il est aussi recommandé d’utiliser des pneus de même marque et de même modèle à l’avant et à l’arrière, avec un degré d’usure similaire. Une rotation régulière aide à maintenir cette uniformité.

Enfin, les automobilistes devraient vérifier régulièrement la pression de leurs pneus, et s’assurer du bon fonctionnement du système de surveillance de la pression, si leur véhicule en est équipé. Le parallélisme des roues devrait également être rectifié une fois par année, peu importe le kilométrage parcouru.

Adapter sa conduite aux conditions hivernales

Même avec des pneus d’hiver en bon état, la prudence demeure essentielle. Les automobilistes doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières afin de réduire les risques d’accident. Il est notamment recommandé de vérifier la météo, de planifier ses déplacements en consultant Québec 511, de réduire sa vitesse, d’anticiper les réactions des autres conducteurs, et d’augmenter la distance avec le véhicule qui précède.