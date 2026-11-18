Avec la popularité grandissante des trottinettes électriques et autres appareils de transport personnel motorisés (ATPM), la Sûreté du Québec rappelle aux citoyens de la Côte-du-Sud les principales règles encadrant leur utilisation sur la voie publique.

Qu’il s’agisse de trottinettes électriques, de gyroroues ou de planches électriques, ces moyens de transport sont soumis à une réglementation visant à assurer la sécurité de leurs utilisateurs, mais également celle des autres usagers de la route.

Ainsi, pour circuler légalement, les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 14 ans, avoir une preuve d’âge en leur possession, et porter obligatoirement un casque. La vitesse maximale autorisée est fixée à 25 km/h, tandis que la circulation est généralement limitée aux routes où la vitesse affichée ne dépasse pas 50 km/h.

Plusieurs comportements interdits

La réglementation interdit notamment de circuler sur les trottoirs, de transporter un passager, ou encore d’utiliser un téléphone cellulaire ou des écouteurs pendant la conduite. Il est également interdit d’emprunter les autoroutes, et de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 100 $ ou de 200 $, selon la nature de l’infraction, auxquelles s’ajoutent les frais applicables.

Par ce rappel, la Sûreté du Québec souhaite sensibiliser la population à l’importance d’adopter des comportements responsables. Les utilisateurs sont également invités à consulter l’ensemble des règles en vigueur afin de profiter de ces nouveaux moyens de déplacement en toute sécurité.