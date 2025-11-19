Changer des vies : Les Grands Amis du KRTB font une tournée du territoire

En novembre et décembre, l’organisme Les Grands Amis du KRTB sera en campagne annuelle de recrutement de bénévoles, principalement pour ses services de parrainage auprès des 5 à 20 ans. Les points forts de la campagne seront quatre soirées découverte du parrainage et de l’engagement bénévole. Au Kamouraska, ce sera le mercredi 3 décembre à 18 h 30, au Centre socioculturel de Saint-Pascal.

Les Grands Amis du KRTB se lancent pour une deuxième fois dans une ambitieuse opération de recrutement de bénévoles. La dernière édition a par ailleurs été couronnée de succès.

« Nous sommes très fiers du succès de la campagne 2024. Elle nous a permis de recueillir une dizaine de candidatures pour devenir Grands Amis, et cinq pour du bénévolat ponctuel. Notre rencontre d’information, tenue à Rivière-du-Loup, a été un moment inspirant de partage, marqué par le témoignage émouvant de Marie-Ève, une de nos marraines », a déclaré Vickie Ouellet, coordonnatrice de l’organisme.

La nouvelle campagne reprend le thème porteur : Un lien qui change une vie, et mise sur une approche à la fois humaine et dynamique. Toute la communauté sera conviée à découvrir ou à redécouvrir Les Grands Amis du KRTB, grâce à une présence soutenue sur Facebook et Instagram, à un affichage dans plusieurs lieux publics, et aux soirées découverte organisées sur le territoire.

Faire une différence

La principale mission — et la plus ancienne — des Grands Amis du KRTB consiste à mettre sur pied et à encadrer des parrainages, aussi appelés mentorats, entre un adulte bénévole et un jeune confronté à des défis personnels, familiaux ou sociaux. Ces duos se rencontrent régulièrement, environ toutes les deux semaines, pour partager des activités simples et enrichissantes qui contribuent à bâtir un lien de confiance durable, et à renforcer la résilience du jeune.

Afin d’assurer la sécurité et la qualité des jumelages, chaque futur Grand Ami passe par un processus de sélection rigoureux comprenant une entrevue et une vérification de références et d’antécédents judiciaires. Par la suite, un soin particulier est apporté à la préparation des bénévoles et à la création des jumelages. L’équipe des Grands Amis demeure d’ailleurs en contact régulier avec les participants, et reste disponible en tout temps pour les soutenir.

« Les bénévoles sélectionnés pour devenir Grands Amis auront la chance de faire une réelle différence dans la vie d’un jeune, et dans la leur aussi », mentionne Camille Ouellet, intervenante responsable du service.

Les études confirment les bienfaits de ces liens, puisqu’après seulement un an de jumelage, les jeunes présentent une meilleure réussite scolaire et professionnelle, une santé mentale plus stable, un plus grand engagement communautaire, et sont plus enclins à devenir eux-mêmes mentors à leur tour (Mentor Canada, 2020).

« Nous n’exagérons pas quand nous parlons de changer des vies. Même à court terme, nous voyons que les jeunes jumelés se sentent en confiance de savoir qu’ils ont un adulte significatif en dehors de leur famille, et stimulés par les nouvelles activités qu’ils découvrent. Nos Grands Amis apprennent aussi beaucoup des jeunes. Surtout, ils se sentent compétents et valorisés de redonner à leur communauté », conclut Camille Ouellet.

De grands besoins

Les besoins demeurent grands dans les quatre MRC du territoire du KRTB, où une quinzaine de jeunes attendent présentement un Grand Ami. L’organisme recherche également des bénévoles pour le transport, des activités ponctuelles, ou encore pour s’impliquer au sein du conseil d’administration. Pour la MRC de Kamouraska, l’organisme vise à recruter cinq bénévoles.

Les personnes intéressées à faire une différence peuvent communiquer avec l’équipe des Grands Amis du KRTB au 418 867-5885, poste 150, ou par courriel à lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca.