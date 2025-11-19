Emplois d’été Canada 2026 : Bernard Généreux invite les employeurs à déposer leur demande

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, lance un appel aux employeurs et aux organismes de la région : la période de dépôt des demandes pour le programme Emplois d’été Canada (EEC) 2026 se déroulera du 4 novembre au 11 décembre.

Ce programme fédéral vise à créer des emplois pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans, tout en appuyant les besoins en main-d’œuvre saisonnière des organismes communautaires, institutions publiques et petites entreprises. « C’est une belle occasion d’offrir à nos jeunes une première expérience de travail tout en soutenant nos organismes et nos petites entreprises locales. Chaque été, Emplois d’été Canada permet à des centaines de jeunes de la circonscription de vivre une expérience formatrice et enrichissante, tout en répondant à des besoins bien réels dans nos communautés », affirme Bernard Généreux.

Un appui aux employeurs locaux

Les organismes à but non lucratif, les organismes du secteur public (municipalités, écoles, bibliothèques, établissements de santé) ainsi que les petites entreprises comptant 50 employés ou moins peuvent soumettre une demande.

Les priorités locales pour l’année 2026 ont été définies afin de refléter les besoins économiques et sociaux du territoire. Elles mettent notamment l’accent sur l’appui aux services communautaires et de bien-être social, incluant la sécurité alimentaire ; le soutien aux organismes à but non lucratif et aux petites entreprises ; la valorisation des industries primaires (agriculture, foresterie, pêche, chasse) ; et le développement des secteurs de l’information, de la culture et des services professionnels.

Les employeurs qui souhaitent obtenir de l’aide peuvent aussi communiquer directement avec Service Canada au 1 800 935-5555 ou au bureau du député. Des informations additionnelles, dont les modalités de contribution salariale, sont également disponibles sur le site du gouvernement du Canada.