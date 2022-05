Chauves-souris : Un guide de bonnes pratiques fabriqué dans le Bas-Saint-Laurent

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent a obtenu du financement pour élaborer un guide de bonnes pratiques pour la conservation des chauves-souris, devant aider les municipalités et les entreprises en arboriculture (élagage par exemple) dans leurs décisions.

Pour favoriser la présence des chauves-souris au Québec, des biologistes du CRE élaboreront un guide des bonnes pratiques en arboriculture, un modèle de devis technique et réaliseront des sites de démonstration, destinés aux intervenants et aux municipalités, afin de promouvoir et appliquer des outils d’aide à la décision pour conserver les habitats des chauves-souris.