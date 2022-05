L’ITAQ célèbre l’excellence de ses étudiants à l’occasion du Gala Méritas

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de Saint-Hyacinthe, à l’occasion du 25e Gala Méritas. L’événement qui a eu lieu le jeudi 21 avril dernier a récompensé 59 futurs technologues de toutes les régions du Québec.

« La relève pour notre secteur agroalimentaire est talentueuse, passionnée et porteuse d’un avenir prometteur pour notre agriculture. Le Gala Méritas permet de souligner les efforts et les accomplissements remarquables de nos jeunes. Bravo ! », a déclaré M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Notons une récipiendaire de la région, soit de La Pocatière, Chloé Langlais. Chloé Langlais a reçu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada pour son enthousiasme et passion envers l’industrie dans le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole.