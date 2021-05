Cinq ans pour Parcours Fil Rouge

Le bilan qu’a dressé l’équipe en place est plus que positif et les projets à venir sont aussi prometteurs que stimulants. Les initiatives à l’actif de l’organisme kamouraskois, créé en avril 2016 dans la foulée de la réalisation des trois premiers Circuits Fil Rouge, mettent en valeur ce qui distingue une collectivité en croisant faits et personnages. Parcours Fil Rouge s’est développé à l’échelle d’une municipalité, Saint-Pacôme, mais a vite trouvé un solide partenaire : la Municipalité de Rivière-Ouelle. Le Circuit Fil Rouge La Pocatière s’est ajouté et par la suite celui des Petites Franciscaines de Marie, à Baie-Saint-Paul, a permis de raconter l’histoire d’un groupe de femmes au parcours exceptionnel. Le réseau Fil Rouge ainsi formé prend de l’expansion sur le plan territorial, mais aussi dans les manières de lire et de traiter des contenus originaux et variés.

Si le Circuit Fil Rouge est le produit phare, celui qui a fait connaître Parcours Fil Rouge, le projet, pour ne pas dire le chantier, Passeurs de mémoire, retient aussi l’attention. En partant à la rencontre des familles fondatrices d’une région, l’expérience Passeurs de mémoire, à la fois touristique, historique et généalogique, est originale et unique en son genre. Sa force est de raconter un territoire grâce aux gens qui lui ont donné son âme, par leurs hauts faits, mais aussi par leur quotidien. Passeurs de mémoire propose un site Web conçu pour les mobiles, des Marqueurs Familles, un Mémorial et un livre. Certains contenus sont payants, d’autres gratuits.

La présidente, Doris Girard, a profité de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration, l’équipe en place ainsi que tous les collaborateurs et partenaires. Elle a de plus annoncé quelques nouveautés dont l’ajout au Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle de cinq panneaux d’interprétation sur l’agriculture riveloise et d’un sixième qui rappelle la présence du train à la Pointe-aux-Orignaux. Autre bonne nouvelle, le site Web passeursdememoire.com se refait une beauté. Mise en ligne dès la fin de juin, cette nouvelle interface, plus conviviale, facilitera l’expérience de découverte des circuits. Aussi, trois Marqueurs Familles, installés sur des terres ancestrales de la région, s’ajouteront aux quatre ayant été réalisés l’an dernier. Enfin, elle annonce que, pour répondre à la clientèle anglophone, Parcours Fil Rouge mettra bientôt en ligne Trace my Roots regroupant la version anglaise des 24 circuits Passeurs de mémoire du Kamouraska et de la Grande-Anse. Comme on le sait, une dizaine de millions de Franco-Américains descendent des Québécois émigrés en Nouvelle-Angleterre et parmi eux un grand nombre s’intéresse tout spécialement à l’histoire de leurs ancêtres kamouraskois.