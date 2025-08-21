Le Salon de la 2e jeunesse célébrera ses dix ans à Montmagny

Les 2 et 3 octobre prochain, l’Espace citoyen de la Ville de Montmagny accueillera la dixième édition du Salon de la 2e jeunesse, un événement destiné aux personnes aînées des MRC de Montmagny et de L’Islet. Pour souligner cet anniversaire, le comité organisateur a choisi d’offrir deux journées complètes d’activités sous le thème Vivre et participer, afin de favoriser l’accessibilité et la participation du plus grand nombre.

Le Salon est organisé par la Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny–L’Islet, en collaboration avec les Caisses Desjardins des MRC de Montmagny et de L’Islet, le Magasin COOP IGA extra de Montmagny, et Les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace, et rassemblera de nombreux organismes à but non lucratif offrant des services destinés à la clientèle aînée.

Au programme, conférences sur la participation sociale, l’âgisme et les relations intergénérationnelles, kiosques d’information, œuvre d’art collective, séance de yoga sur chais,e et activité de danse sociale. La présidence d’honneur sera assumée par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec, qui y présentera le Plan d’action gouvernementale 2024-2029 – La fierté de vieillir.

Pour permettre un meilleur accès à la population des deux MRC, le transport sera offert sur demande : le départ de la MRC de L’Islet est prévu le jeudi 2 octobre, et celui de la MRC de Montmagny, le vendredi 3 octobre. Cette offre est rendue possible grâce au soutien financier des partenaires du Salon.

L’inscription, au coût modique de 5 $, inclut un dîner en boîte à lunch et des collations. Les inscriptions seront ouvertes à compter du 1er septembre. Les services de transport adapté et collectif des territoires de Montmagny et de L’Islet sont disponibles pour faciliter l’accès au site.

Une mobilisation régionale pour les aînés

Le Salon est le fruit d’un travail concerté d’acteurs régionaux impliqués auprès des aînés, dont l’AQDR Montmagny-L’Islet, le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet, la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny, Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, le CISSS de Chaudière-Appalaches, la Sûreté du Québec, la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches, et plusieurs autres partenaires.

Dix ans plus tard, le Salon de la 2e jeunesse demeure un espace vivant, inclusif et inspirant pour valoriser la place des aînés dans la société.

Source : CISSS Chaudière-Appalaches