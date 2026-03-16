Circuit KRTB : Les Seigneurs prolongent la série

Lors du dernier week-end, les 13 et 14 mars, les séries du Circuit sénior KRTB ont offert leur lot de rebondissements. Les Seigneurs de La Pocatière ont évité l’élimination dans la série A face à l’Impérial de Saint-Pascal, tandis que la série B entre les Prédateurs/Carquest du Témiscouata et le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental se dirigera vers une septième et ultime rencontre.

Dans la série A, les Seigneurs ont d’abord signé une victoire cruciale de 5-4 en prolongation vendredi soir au Centre Bombardier, devant 869 spectateurs. Félix Lavoie a tranché le débat à la huitième minute de la prolongation pour permettre aux siens de rester en vie dans la série. Pierre Lambert a mené l’attaque avec une performance remarquable de trois buts.

La formation de La Pocatière a récidivé le lendemain au Centre sportif de Saint-Pascal en l’emportant 4-3. Loïc St-Laurent a inscrit deux buts, dont le filet gagnant avec un peu plus d’une minute à faire au match. Pierre Lambert et Gabriel Lizotte ont également trouvé le fond du filet pour les visiteurs. Devant la cage des Seigneurs, Samuel Sirois a livré une solide performance en repoussant 38 tirs. Grâce à ces deux victoires consécutives, La Pocatière réduit l’écart dans la série, mais l’Impérial conserve toujours l’avantage 3-2.

Série B

Dans la série B, les Prédateurs du Témiscouata semblaient d’abord se rapprocher de la finale après une victoire convaincante de 5-2 vendredi soir à Dégelis contre le Transcontinental. Charles Deschênes, Zackary Briand, Vincent Baril, Phélix Bossé et Gabriel Dumont ont chacun marqué dans cette rencontre, tandis que le gardien Patrick Lepage a signé sa troisième victoire des séries.

Le Frontalier a toutefois répliqué dès le lendemain avec un gain de 5-2 pour créer l’égalité dans la série. Carl Thibault s’est particulièrement illustré avec deux buts, alors qu’Alexis Beaulieu, Émile St-Pierre et Stéphane Thibault ont également contribué à l’offensive. Devant le filet, Billy Asselin a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers lui. La série entre le Transcontinental et les Prédateurs est maintenant égale 3-3.