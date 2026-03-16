Pavage Jirico et Décor Mercier à égalité

Les séries demi-finales quatre de sept de la Ligue de hockey Côte-Sud ont offert un week-end intense, marqué notamment par deux affrontements très attendus entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier de Montmagny. Après quatre rencontres, les deux formations de la route 132 sont toujours nez à nez, la série étant maintenant égale 2-2.

Le vendredi 13 au soir, le Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli était le théâtre du troisième duel de cette série qui oppose deux des puissances du circuit. Défaits devant leurs partisans la semaine précédente, les joueurs du Pavage Jirico ont cette fois offert la réplique attendue, signant une victoire de 5-3 pour prendre les devants dans l’affrontement.

Les locaux ont donné le ton rapidement. Nicolas Lamarre a ouvert la marque après seulement 1 min 44 s de jeu sur une aide de Julien Hébert. Quelques minutes plus tard, Émile Lambert doublait l’avance des siens à 9 min 11 s de la période initiale.

Le Décor Mercier a tenté de répliquer en deuxième période lorsque Alex Vaillancourt a réduit l’écart à un but. Saint-Jean-Port-Joli a toutefois repris le contrôle du match avec deux autres buts avant la fin de l’engagement. Vincent Blackburn a d’abord redonné une avance de deux buts aux siens, avant que Joshua Desmarais, profitant d’un avantage numérique à 16 min 20 s, porte la marque à 4-1.

Les Magnymontois ont montré du caractère en troisième période en multipliant les attaques vers le filet adverse, décochant 16 tirs au cours de l’engagement. Vincent Bolet a d’abord réduit l’écart à 4-2, puis Alexandre Larouche a ramené les visiteurs à un seul but à 15 min 09 s.

Le Pavage Jirico a toutefois résisté à la poussée. Zacharie Dumas a finalement scellé l’issue de la rencontre avec un but dans un filet désert, son troisième des séries, permettant aux siens de l’emporter 5-3 et de prendre une avance de 2-1 dans la série. Mais la rivalité entre les deux clubs de la route 132 était loin d’être terminée.

Le lendemain

Les deux formations se retrouvaient dès le lendemain à l’aréna de Montmagny pour la présentation du quatrième match de la série. Devant une foule impressionnante de 1 387 spectateurs, le Décor Mercier a offert une solide performance pour créer l’égalité dans cet affrontement régional.

Après une première période sans but, les Magnymontois ont finalement percé la défensive adverse en deuxième période. François Gagnon a ouvert la marque en avantage numérique à 10 min 36 s, trompant la vigilance du gardien Félix-Antoine Leblond. Quelques minutes plus tard, Étienne Blais a doublé l’avance des siens avec un but inscrit en désavantage numérique.

Benjamin Fréchette a confirmé la victoire des locaux en troisième période avec un autre but en avantage numérique, sur une passe de Bryan Chabot. Devant le filet du Décor Mercier, Antoine Coulombe a été parfait, repoussant les 30 tirs dirigés vers lui pour signer le blanchissage et permettre aux siens de l’emporter 3-0.

La série entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli est donc maintenant égale 2-2 et tout indique que la rivalité entre les deux villes de la route 132 pourrait encore nous réserver plusieurs rebondissements.

Dans l’autre demi-finale, le Giovannina de Sainte-Marie a complété un balayage des Mercenaires de Lotbinière en quatre rencontres et attend maintenant de connaître son adversaire pour la grande finale.