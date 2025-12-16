Saint-Marcel reçoit un appui majeur pour son commerce de proximité

La Côte-du-Sud se retrouve au cœur d’une annonce importante du gouvernement du Québec, qui confirme un investissement total de 233 383 $ destiné à soutenir deux projets — dont l’un vise directement le Magasin Coop de Saint-Pamphile, situé à Saint-Marcel, mais essentiel à toute la population locale.

Ce soutien, annoncé par le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, au nom de la ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbault, permettra à la Coop d’assurer la continuité de services de première nécessité dans une région où chaque commerce occupe une place déterminante dans la vie quotidienne.

Un second projet profite aussi de cette enveloppe, soit celui du Magasin de l’Île à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. Dans ce milieu insulaire, l’unique commerce général demeure une bouée essentielle pour les résidents.

« Les commerces de proximité jouent un rôle essentiel dans nos villages, puisqu’ils offrent des services de base, soutiennent des emplois, et contribuent directement à la vitalité de nos milieux de vie. En appuyant des projets comme ceux du Magasin de l’Île à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, et du Magasin Coop de Saint-Pamphile à Saint-Marcel, notre gouvernement démontre une fois de plus qu’il croit fermement au développement et à la prospérité de la Côte-du-Sud. Ces investissements permettront de renforcer nos communautés, et d’assurer que les citoyens puissent continuer d’être bien servis, près de chez eux. », a déclaré le député Rivest.

Les deux initiatives s’inscrivent dans le volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR), un programme spécialement conçu pour soutenir les municipalités de moins de 20 000 habitants. En appuyant à la fois Saint-Marcel et L’Isle-aux-Grues, Québec réaffirme sa volonté de maintenir vivants les services essentiels qui structurent la Côte-du-Sud.

Pour les communautés concernées, il ne s’agit pas seulement d’un investissement, mais d’une reconnaissance concrète de leur rôle vital dans le tissu régional — et d’un geste clair pour assurer leur dynamisme pour les années à venir.

Rappelons qu’un troisième appel de projets pour le volet Commerces de proximité du FRR sera lancé cet automne. Il s’adressera aux entreprises à but lucratif ou non lucratif, soit les entreprises privées et celles d’économie sociale.