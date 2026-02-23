Circuit senior KRTB : Deux joueurs suspendus indéfiniment

Le Circuit senior KRTB a annoncé des sanctions à la suite d’un incident survenu vendredi soir à La Pocatière, lors d’un match de séries éliminatoires opposant les Seigneurs de La Pocatière aux Panthères du Haut-Madawaska.

Selon la déclaration du bureau de direction, deux joueurs des Seigneurs auraient ciblé le gardien des Panthères en réaction à une décision arbitrale. Un premier aurait été retenu par un officiel, évitant une attaque, tandis qu’un second serait revenu sur la patinoire pour agresser le gardien.

Le Circuit affirme que ces gestes « ne sont pas tolérés et seront gravement punis », soulignant qu’ils vont à l’encontre des valeurs de la ligue et en ternissent l’image. Les joueurs Alexandre Roussel et Alexandre Bérubé ont été suspendus indéfiniment.

La ligue rappelle que si l’intensité est élevée en séries éliminatoires, aucun débordement mettant en danger la sécurité d’un joueur ne sera cautionné. Le comité de discipline et le bureau de direction indiquent avoir agi afin de préserver l’intégrité physique des joueurs. Le gardien des Panthères, Nathan Voisine, a notamment subi une blessure à l’épaule et pourrait ne pas être en mesure de rejouer cette saison. Le Circuit lui souhaite un prompt rétablissement.

De leur côté, les Seigneurs de La Pocatière condamnent « avec la plus grande fermeté » les gestes posés. L’organisation qualifie l’attaque d’« inacceptable, irresponsable et totalement contraire aux valeurs fondamentales » du club.

Les Seigneurs précisent qu’il s’agit d’initiatives personnelles des joueurs concernés, sans lien avec une directive ou une culture encouragée par l’organisation. Le conseil d’administration affirme appuyer sans réserve les sanctions imposées par le Circuit et annonce l’imposition de mesures disciplinaires internes supplémentaires.

Toute éventuelle réintégration ne pourra être envisagée qu’à la suite d’un processus rigoureux et sous conditions strictes, ajoute l’organisation, qui a également présenté ses excuses à Nathan Voisine, à sa famille, aux Panthères du Haut-Madawaska et à ses partisans.