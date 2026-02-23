Circuit senior KRTB : La Pocatière passe en demi-finale

Les Seigneurs de La Pocatière ont obtenu leur billet pour les demi-finales du Circuit senior KRTB en remportant leur série 3 à 1 contre les Panthères du Haut-Madawaska, à l’issue des rencontres disputées les vendredi 20 et samedi 21 février.

Le Vendredi 20 février, La Pocatière a pris les devants 2-1 dans la série grâce à une victoire de 8 à 6 au Centre Bombardier, devant 351 spectateurs. Gabriel Lizotte et Cody Bonenfant ont chacun connu une soirée de trois buts et une passe. Malgré un départ rapide des Panthères, les Seigneurs ont inscrit trois buts consécutifs en deuxième période pour relancer le match, avant de reprendre le contrôle en troisième. Samuel Sirois a obtenu la victoire après avoir fait face à 41 tirs.

Le lendemain, les Seigneurs ont confirmé leur qualification avec un gain serré de 5 à 4. Gabriel Lizotte a ouvert la marque en avantage numérique, tandis que Loïc St-Laurent a ajouté deux buts. En début de troisième période, La Pocatière a marqué deux fois en 11 secondes, par Loïc Picard et Émile Martin, une séquence qui a fait la différence. Les Panthères ont tenté une remontée, notamment grâce au tour du chapeau de Dylan Lang, mais le temps leur a manqué. Sirois a signé une troisième victoire dans la série en repoussant 40 des 44 tirs.

Dans les autres séries, les Prédateurs/Carquest du Témiscouata ont éliminé les Forestiers de Saint-Pamphile en trois matchs, dont une victoire de 10 à 2 vendredi à Dégelis. Le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental a aussi complété un balayage 3-0 en l’emportant 11 à 1 contre le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien.

Les demi-finales s’amorceront la semaine prochaine : La Pocatière affrontera l’Impérial de Saint-Pascal, tandis que le Frontalier/Construction Unic croisera le fer avec le Témiscouata.