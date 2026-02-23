Travailleurs étrangers temporaires : Appui de Bernard Généreux à la TREMCA

À la suite de la résolution adoptée le 5 février dernier par la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), le député fédéral de la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux tient à réaffirmer la position du Parti conservateur concernant le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

« Nos PME régionales dépendent des travailleurs étrangers temporaires pour maintenir leur production et assurer leur croissance. Les décisions improvisées du gouvernement libéral ont créé de l’incertitude et fragilisé notre système d’immigration », affirme M. Généreux.

Le Parti conservateur estime que les modifications apportées en septembre 2024 au PTET ont eu des impacts importants sur les entreprises québécoises, particulièrement dans les régions où le taux de chômage est inférieur à 5,5 %. Contrairement aux libéraux, les conservateurs proposent une approche tenant compte des réalités propres au Québec et à ses régions. Ils s’engagent à mettre en place une période de transition de cinq ans afin d’offrir une plus grande prévisibilité aux petites et moyennes entreprises, leur permettant de s’adapter adéquatement aux nouvelles règles.

Le 17 février dernier, l’ensemble de l’équipe conservatrice du Québec a d’ailleurs cosigné une lettre transmise à la TREMCA, démontrant un appui collectif et unanime des députés conservateurs québécois à cette position. « Nous reconnaissons l’apport essentiel des travailleurs étrangers temporaires à l’économie de nos régions. Nos entreprises ont besoin de stabilité, de prévisibilité et d’un gouvernement qui comprend leurs défis », ajoute le député.

Le député poursuivra également ses démarches pour faire pression sur le gouvernement libéral afin qu’il tienne compte des demandes exprimées par la TREMCA et par l’ensemble des acteurs socioéconomiques du Québec.

« Sous le leadership de Pierre Poilievre, le Parti conservateur continuera de proposer des solutions concrètes afin d’améliorer le système d’immigration, d’adapter les seuils à la capacité d’accueil du Québec et de soutenir la vitalité économique de nos régions », conclut Bernard Généreux.